Пенсійні нововведення в Україні: що змінилося і чого чекати

Ілюстративне фото (УНІАН)

Протягом року пенсіонерів очікує низка нововведень

Станом на 1 січня 2019 року середня пенсія в Україні склала 2645,6 грн, що на 6,7%, або на 165,6 грн вище, ніж торік. Від 1 січня відбулася приємна зміна - військовослужбовцям, а також людям з великим трудовим стажем, яким виповнилося 65 років, підвищили пенсії. Оскільки в Україні нововведення у пенсійній системі відбуваються не перший рік, не зайвим буде згадати, як змінювався розмір середньої пенсії і формули нарахування, пише "Сьогодні".

У 2019 році уряд розраховує провести ряд пенсійних нововведень, спрямованих на підвищення виплат.

У Кабміні кажуть, що з березня пенсії перерахують, і середня пенсія підвищиться на 900 грн.

У 2018 році середня пенсія була 2645,6 грн, у 2017 році - на 165,6 грн менше.

Нагадаємо, що наразі в Україні 11,470 млн пенсіонерів.

Фото: www.pfu.gov.ua

Стандартна пенсія розраховується за формулою: зарплата, помножена на коефіцієнт страхового стажу.

Зарплата вираховується за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року за даними, які є в системі персоніфікованого обліку. Таке поняття, як "страховий стаж" виникло з 1 січня 2004 року і замінило собою "трудовий стаж". Утім, не всі записи в трудовій книжці про роботу людини відповідають її страховому стажу.

Щоб робочий місяць зарахували у страховий стаж, потрібно передати суму в Пенсійний фонд, не меншу мінімального страхового внеску (зараз це 704 грн). У разі, якщо ви працювали на половину мінімальної зарплати, страховий стаж розраховіється тільки за ті дні, за які були сплачені страхові внески.

Додамо, що у страховий стаж також входить відпустка по догляду за дитиною до 3-х років. При цьому служба в армії сюди не зараховується. Якщо ви вчилися у ВУЗі до 2004 року, цей період вам автоматом зарахують у трудовій/страховий стаж. При цьому для тих, хто навчався пізніше, таких привілеїв не буде. Весь трудовий стаж, набутий до 1 січня 2004 року, буде зараховуватися як страховий.

Така формула з'явилася тільки в травні 2018 року. Перед цим, з 2011 по 2017-го, пенсії розраховували за формулою: розмір середньої зарплати за останні 3 роки множили на індивідуальний коефіцієнт зарплати і множили на коефіцієнт страхового стажу.

Фото: segodnya.ua

Вік виходу на пенсію з пенсійною реформою залишився минулим, але у зв'язку зі змінами в страховому стажі громадяни тепер виходять на відпочинок пізніше.

Для чоловіків пенсійний вік залишився на рівні 60 років, а для жінок він обчислюється по даті народження: для тих, хто народився з 1 квітня по 30 вересня 1960 року, можливий вихід на пенсію у 59 років; для тих, хто народився з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року – у 59,5 років.

Починаючи від 1 січня 2018 року для призначення пенсії за віком 60 років потрібно не менше 25 років страхового стажу, і щороку ця цифра збільшуватиметься - в 2028 році для виходу на пенсію страховий стаж має бути мінімум 35 років.

Мінімальний розмір пенсій можна порівняти з прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність. Наразі це 1497 грн, однак у 2019 році цифра двічі зміниться - піде на збільшення: з 1 липня до 1564 грн і з 1 грудня до 1638 грн.

Нагадаємо, 16 січня Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2019 рік. Загальна сума доходів бюджету ПФУ на 2019 рік визначена в сумі 398,178 млрд гривень з урахуванням залишку коштів на початок року у сумі майже 100 млн гривень.

Раніше ми повідомляли про те, як буде проводитися перерахунок пенсій у 2019 році.

Також ми писали про те, що експерти оцінили ризики зниження оплати українцями за комунальні послуги на тлі зростання тарифів і прийдешньої монетизації субсидій. Згідно з даними Держстату, у листопаді 2018-го громадяни повинні були заплатити за комунальні послуги 14,2 млрд грн, а розрахувалися лише на 6,6 млрд грн.

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Відео: РБК-Україна