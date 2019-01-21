Украинцы перестали платить за коммуналку: эксперты бьют тревогу

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Экономисты оценили риски внедрения монетизации субсидий

Эксперты оценили риски снижения оплаты украинцами за коммунальные услуги на фоне роста тарифов и грядущей монетизации субсидий. Согласно данным Госстата, в ноябре 2018-го граждане должны были заплатить за коммунальные услуги 14,2 млрд грн, а расчитались только на 6,6 млрд грн. В итоге разница автоматически добавилась в накопленный за предыдущее время рекордный долг в почти 47 млрд грн, рассказал экономист Виктор Скаршевский, передает "Страна".

Подобные тенденции могут говорить о нарастающей катастрофе с платежами.

Некоторые коммунальщики рассчитывают, что с помочью пени - 0,01% за каждый день просрочки или 3,6% годовых - можно будет бороться с должниками (она начнет действовать с мая 2019 года).

Эксперт энергорынка Валентин Землянский заявил, что у большинства неплательщиков просто нет денег на оплату.

"Получается, что рассчитаться за просроченные счета можно только квартирой. А эта история уже очень дурно пахнет", - сказал он.

Отметим, что в начале 2018 года долги населения за коммунальные услуги составляли около 29 млрд грн. За год сумма поднялась на 20 млрд.

К тому же у коммунальщиков вызывает определенные беспокойства монетизация субсидий (оплата ее наличными). Согласно заявлению Министерства соцполитики, заложенных в госбюджет на 2019 год денег на субсидии хватит на 7 млн домохозяйств, и помощь смогут получить все, кто в ней нуждается. Однако перевод средств "в карман" граждан не может означать, что все будут производить выплаты регулярно и в полном объеме.

Кстати, "Нафтогаз" ранее подсчитал, что на субсидии нужно не менее 90 млрд грн.

По словам экономиста Алексея Куща, денег на субсидии хватит, максимум, до конца нынешнего отопительного сезона.

По мнению соучредителя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, до весны с платежами за ЖКХ все вообще будет плохо.

"Январь - традиционно провальный месяц, в феврале проплаты тоже идут туго. Плюс - непонятно как рынок отреагирует на повышенные тарифы на тепло и горячую воду. Обычно активизация платежей начинается с конца весны, а летом вообще идут переплаты", - сказал он.

Отметим, что ноябрь 2018 года стал нетипичным по коммуналке.

Дело в том, что сработал фактор старта отопительного сезона.

"У многих попросту нет нужной суммы. Платежная дисциплина начала портиться еще в прошлом отопительном сезоне", - рассказал эксперт энергорынка Валентин Землянский.

Кроме того, часть украинцев лишилась субсидий из-за проведения верификации получателей компенсаций по коммуналке.

"Если в прошлом отопительном сезоне субсидии получало 6,6 млн. домохозяйств, то на начало нынешнего - 3,3 млн., то есть, вдвое меньше. Но ведь люди за это время богаче не стали. Им попросту нечем платить", - рассказал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Как сообщалось ранее, в зимний период отопление является очень затратным для семейного бюджета. И поскольку стоимость комунальных услуг стремительно растет, украинцам предлагают взять на заметку ряд советов, которые помогут неплохо сэкономить на отоплении дома.

Также мы писали о том, что недавно украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться.

Напомним, недавно находчивый украинец построил энергодом и не платит коммунальные. Бывший военный инженер рассказывает, что дом обошелся ему в 15 тысяч долларов, но зато теперь он не будет отдавать за отопление и электроэнергию. Ведь на крыше у него солнечные панели и ветрогенератор.

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Видео: РБК-Украина