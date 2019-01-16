Украинцам рассказали, что такое монетизация субсидий и как она будет внедряться

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В Украине с 1 января стартовала монетизация субсидий на коммунальные услуги. Это процесс, при котором потребителям будут возвращать остатки неиспользованной субсидии деньгами. О том, как это происходить на практике, рассказывается в сюжете Styler.

Как сообщил министр социальной политики Андрей Рева, завершение монетизации планируется 1 октября 2019 года и проходить она будет в три этапа.

Первый этап начался 1 января. Получателями живых денег станут те, кто обратился за государственной помощью 1 января 2019 года впервые.

Для тех, кто оформил субсидии в сентябре-октябре 2018 года, ничего не изменится до конца отопительного сезона — 1 мая.

Тем, кто получает субсидии и летом (их до 30%), надо будет переоформить заявление.

Все остальные субсидианты смогут обратиться за переоформлением "на монетизацию" лишь с 1 октября 2019 года. Тем, кто этого не сделает, помощь не переназначат.

Как будет работать механизм:

На каждого получателя субсидий после обработки его заявления и назначения государственной помощи, автоматически откроют счет в Ощадбанке со специальным режимом использования.

Средства со счета также автоматически пойдут на оплату услуг. Ощадбанк будет ежемесячно информировать субсидиантов SMS-кой о движении средств и их остатке.

После окончания отопительного сезона, а точнее – в июне, сэкономленную сумму, при ее наличии, перечислят на текущие счета субсидиантов (любой карточный счет),и их можно будет использовать по своему усмотрению.

В частных домах можно экономить на отоплении газом, в многоквартирных, где нет счетчиков тепла, — а таких большинство — только на потреблении воды и "тока".

Напомним, ранее мы сообщали о том, как заставить ЖЭК сделать ремонт в доме.

А также писали о том, смогут ли украинцы получить "живые" деньги при монетизации субсидий.