Как заставить ЖЭК сделать ремонт в доме: советы украинцам

Коллаж РБК-Украина

Коммунальные службы обязаны реагировать на поломки и протекание крыши

Украинцам рассказали, как заставить ЖЭК сделать ремонт в подъезде или починить крышу. О том, как это сделать на практике, рассказывается в сюжете Styler.

К сожалению, бюрократическая процедура дает коммунальным службам возможность избежать выполнения своих обязанностей. Но на ЖЭК можно повлиять.

1. Заключите договор.

Это именно тот документ, на основании которого вы и имеете формальный повод предъявлять претензии за услуги, которые вам не предоставили. Если у вас есть претензии, а договора нет, то вам обязательно нужно его заключить.

2. Пишите жалобы.

Если у вас есть претензии – то напишите жалобу, а лучше – коллективную. Собирайте под своими письмами подписи соседей. Можно сходить к помощнику депутата – с аналогичным письмом.

3. Оформляйте акт-претензию.

Если жалобы не помогли, то необходимо документально "зафиксировать" проблему. Для этого нужно подать заявление на имя начальника УЖКХ о вызове его представителя для составления акта-претензии.

К примеру, если в доме протекает крыша, то должен прийти специалист из ЖЭКа и засвидетельствовать дырявое место или зафиксировать протечку по другим причинам. В заявлении нужно указать, что согласно такого-то пункта вашего с ЖКХ договора, вам обязаны предоставить соответствующие услуги, которые были предоставлены с нарушениями.

Также можно указать, что вы свои обязательства выполняли в полном объеме – то есть платили регулярно квартплату без задолженностей. Такое заявление обязательно должно быть зарегистрировано, чтобы у вас на руках остались доказательства вашего обращения.

Если ЖКХ тянет и в положенные сроки не присылает своих представителей, то акт можно составить и без них. Для этого нужно присутствие и подписи трех жильцов дома.

В таком акте должно быть указано, что в соответствии с договором ЖКХ обязался предоставить такие-то услуги, которые предоставлены не были, представитель ЖКХ для составления акта не явился. Кроме того, можно подать заявление о перерасчете размера коммунальных платежей на период устранения поломки.

4. Обращайтесь в суд.

Если акт или заявления будут проигнорированы, или же на них будет дана формальная отписка, то можно обратиться в суд.

Для того, чтобы сделать ремонт за свой счет, а затраты потом востребовать с ЖКХ через суд, нужно вызвать комиссию из ЖКХ и комитета жильцов. Комиссия задокументирует наличие дефектов крыши.

После чего жильцам необходимо пригласить эксперта-оценщика, который выдаст заключение о стоимости ремонта. Далее, ремонт нужно сделать в пределах указанной суммы с официальным оформлением договоров и актов приема-передачи работ.

И только после этого, имея на руках все эти документальные доказательства, обращайтесь в суд с иском к ЖКХ о возмещении затрат.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие услуги согласно закону, должен предоставлять ЖЭК.

А также писали о том, что эксперт сообщил, когда супермаркет не вправе просить деньги за испорченный товар.

Видео: РБК-Украина