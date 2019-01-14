Як змусити ЖЕК зробити ремонт у будинку: поради українцям

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Українцям розповіли, як змусити ЖЕК зробити ремонт в під'їзді або полагодити дах. Про те, як це зробити на практиці, розповідається в сюжеті Styler.

На жаль, бюрократична процедура дає комунальним службам можливість уникнути виконання своїх обов'язків. Але можна вплинути на ЖЕК.

1. Укладіть договір.

Це саме той документ, на підставі якого ви маєте формальний привід пред'являти претензії за послуги, які вам не надали. Якщо у вас є претензії, а договору немає, то вам обов'язково потрібно його укласти.

2. Пишіть скарги.

Якщо у вас є претензії – то напишіть скаргу, а краще – колективну. Збирайте під своїми листами підписи сусідів. Можна сходити до помічника депутата з аналогічним листом.

3. Оформляйте акт-претензію.

Якщо скарги не допомогли, то необхідно документально "зафіксувати" проблему. Для цього потрібно подати заяву на ім'я начальника УЖКГ про виклик його представника для складання акту-претензії.

Наприклад, якщо в будинку протікає дах, то повинен прийти фахівець з ЖЕКу і засвідчити діряве місце або зафіксувати протечку з інших причин. В заяві потрібно вказати, що згідно такого-то пункту вашого з ЖКГ договору, вам зобов'язані надати відповідні послуги, які були надані з порушеннями.

Також можна вказати, що ви виконували свої зобов'язання в повному обсязі – тобто платили регулярно квартплату без заборгованостей. Таку заяву обов'язково має бути зареєстровано, щоб у вас на руках залишилися докази вашого звернення.

Якщо ЖКГ тягне і в належні терміни не надсилає своїх представників, то акт можна скласти і без них. Для цього потрібно присутність і підписи трьох мешканців будинку.

У такому акті повинно бути зазначено, що згідно з договором ЖКГ зобов'язався надати такі послуги, які надані не були, представник ЖКГ для складання акта не з'явився. Крім того, можна подати заяву про перерахунок розміру комунальних платежів на період усунення поломки.

4. Звертайтеся в суд.

Якщо акт або заяви будуть проігноровані, або ж на них буде дана формальна відписка, то можна звернутися в суд.

Для того, щоб зробити ремонт за свій рахунок, а витрати потім затребувати з ЖКГ через суд, потрібно викликати комісію з ЖКГ і комітету мешканців. Комісія задокументує наявність дефектів даху.

Після чого мешканцям необхідно запросити експерта-оцінювача, який видає висновок про вартість ремонту. Далі, ремонт потрібно зробити в межах зазначеної суми з офіційним оформленням договорів та актів прийому-передачі робіт.

І тільки після цього, маючи на руках всі ці документальні докази, звертайтеся в суд з позовом до ЖКГ про відшкодування витрат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які послуги згідно з законом, має надавати ЖЕК.

А також писали про те, що експерт повідомив, коли супермаркет не вправі просити гроші за зіпсований товар.