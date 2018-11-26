Эксперт сообщил, когда супермаркет не вправе просить деньги за испорченный товар

Фото: РБК-Украина

Зачастую администрация торговых точек давит на людей и не выпускает из зала

Покупатели не обязаны платить за товар, который случайно испортили в магазине, хотя обычно администрация в таких случаях требует и давит на посетителей. Об этом сообщает Сегодня.

Анастасия в супермаркете случайно зацепила два лота с яйцами. Охранники и администратор заставили девушку заплатить за разбитый товар.

"Яйца стояли пирамидой. Я хотела взять те, что подальше, потому что они свежие, и завалила рукой... Просто потянула, а они упали. Я заплатила, потому что на меня наехали, накричали. Я растерялась", – вспоминает Анастасия.

Эксперт по защите прав потребителей Максим Несмиянов отмечает, что деньги требовали незаконно. "Согласно действующему гражданскому кодексу, потребитель не несет ответственности за имущество магазина. Магазин может попросить заплатить, но требовать – не может. Блокировать выход из магазина – тоже не может", – утверждает эксперт.

По его словам, яйца, банки и бутылки очень часто бьются не по причине покупателей. Основная причина в том, что продукты неправильно выложили на прилавок. Также на полках часто отсутствуют специальные защитные бортики.

Помимо того, эксперт утверждает, если покупатель порезался разбитым стеклом, магазин даже можно привлечь к ответственности. Несмиянов рекомендует зафиксировать этот момент, вызвав "скорую" и сотрудников полиции. Если вашей вины в этом нет, то можно взыскать материальную и моральную компенсацию.

Мы писали, что эксперт обратился к адептам Черной пятницы. "В Black Friday в Украине верят две категории людей: первая – это те, кто верит и в Деда Мороза, а вторая – маркетологи. Почему в Украине Friday не черная, а слегка загорелая? Когда мы хотим, что все у "нас" было все как у "них", то забываем, что страны развитых экономик приходили ко всему десятилетиями", - указано в сообщении.

А также о том, что эксперт рассказал, как сохранить деньги при некачественных коммунальных услугах. Он посоветовал в первую очередь пригласить представителя ЖЭКа или управляющей компании и замерять вместе с ним температуру воздуха или воды в кране. Далее необходимо составить акт, в котором описать существующую проблему.

Видео: (video.rbc.ua)