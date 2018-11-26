Експерт повідомив, коли супермаркет не вправі просити гроші за зіпсований товар

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Найчастіше адміністрація торговельних точок тисне на людей і не випускає з залу

Покупці не зобов'язані платити за товар, який випадково зіпсували в магазині, хоча зазвичай адміністрація в таких випадках вимагає і тисне на відвідувачів. Про це повідомляє Сьогодні.

Анастасія в супермаркеті випадково зачепила два лоти з яйцями. Охоронці та адміністратор змусили дівчину заплатити за розбитий товар.

"Яйця стояли пірамідою. Я хотіла взяти ті, що подалі, тому що вони свіжі, і завалила рукою... Просто потягнула, а вони впали. Я заплатила, бо на мене наїхали, накричали. Я розгубилася", – згадує Анастасія.

Експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов зазначає: гроші вимагали незаконно. "Згідно з чинним цивільним кодексом, споживач не несе відповідальності за майно магазину. Магазин може попросити заплатити, але вимагати не може. Блокувати вихід з магазину – теж не може", – стверджує експерт.

За його словами, яйця, банки та пляшки дуже часто б'ються не з причини покупців. Основна причина в тому, що продукти неправильно виклали на прилавок. Також на полицях часто відсутні спеціальні захисні бортики.

Крім того, експерт стверджує, якщо покупець порізався розбитим склом, магазин навіть можна притягнути до відповідальності. Несміянов рекомендує зафіксувати цей момент, викликавши "швидку" та співробітників поліції. Якщо вашої провини в цьому немає, то можна стягнути матеріальну та моральну компенсацію.

Ми писали, що експерт звернувся до адептів Чорної п'ятниці. "Black Friday в Україні вірять дві категорії людей: перша – це ті, хто вірить у Діда Мороза, а друга – маркетологи. Чому в Україні Friday не чорна, а злегка засмагла? Коли ми хочемо, що все у "нас" було все, як у "них", то забуваємо, що країни розвинених економік приходили до всього десятиліттями", - зазначено в повідомленні.

А також про те, що експерт розповів, як зберегти гроші за неякісні комунальні послуги. Він порадив в першу чергу запросити представника ЖЕКу або керуючої компанії і заміряти разом з нимИ температуру повітря або води в крані. Далі необхідно скласти акт, в якому описати існуючу проблему.

Відео: (video.rbc.ua)