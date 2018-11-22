"Секонд-хэнд по цене новой одежды": эксперт обратился к адептам Черной пятницы

Коллаж (РБК-Украина)

По мнению специалиста, в Украине сейчас есть много факторов препятствующих тому, чтобы Черная пятница была такой же, как в западных странах

23 ноября, в эту пятницу в Украине пройдет массовая акция скидок в магазинах под общим названием Черная пятница. В связи с этим генеральный депутат Киевского облсовета и директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей - Алексей Дорошенко рассказал, почему есть такая значительная разница между Black Friday в западных странах и у нас. Своим мнением эксперт поделился в Facebook.

"В Black Friday в Украине верят две категории людей: первая – это те, кто верит и в Деда Мороза, а вторая – маркетологи. Почему в Украине Friday не черная, а слегка загорелая? Когда мы хотим, что все у "нас" было все как у "них", то забываем, что страны развитых экономик приходили ко всему десятилетиями. Мы же только несколько лет назад начали говорить о дне распродаж", - написал в посте Алексей Дорошенко/

Депутат отметил, что в США начав традицию в XIX столетии, только в середине XX сделали ее массовой. Именно высокий уровень жизни страны, гибкие и стабильные условия работы бизнеса и дают ответ на вопрос, почему в нашей стране секонд-хэнд продается по цене новой одежды ведущих мировых брендов. Цель бизнеса на Black Friday - не сделать скидки максимально возможными, а заработать как можно больше.

"И когда за один месяц, с Черной пятницы по Рождество, розничные продажи составляют до 20% годовых, то это приводит к увеличению прибыльности торговли. По исследованиям "Research&Branding Group", 8% украинцев не покупали товары длительного использования уже более 5 лет, а половина населения – более года. А если и покупают, то в основном одежду и обувь. Если скидки мало сказываются на объемах продаж, то можно ли рассчитывать, что торговля будет шокировать нас их размером?", - написал чиновник.

Кроме того Дорошенко напомнил о бухгалтерских и таможенных барьерах.

"Импортер не может продавать товар дешевле, чем он его купил, иначе еще и заплатит налог на прибыль с убытка. А таможня, имея индикативные цены, не даст вам провезти в страну товар дешевле, чем указано в электронной системе", - отметил Алексей.

Не стоит забывать и о валютном факторе. В декабре гривна традиционно дешевеет, и импортер может не успеть купить валюту по курсу, заложенную в цену товара. А если сравнивать стоимость денег в Украине и за рубежом, то вообще "можно взгрустнуть".

Еще один момент, который делает такой разной Черную пятницу в Украине и заграницей - защита прав потребителей, вернее ее отсутствие. Это сильно влияет на четность продавцов.

"Если в странах ЕС устроить трюк с повышением цены и последующей "распродажей", то это бы привело к судебным искам и твердой позиции государственных органов с огромным штрафом. В наших условиях каждый покупатель выживает самостоятельно. Честные скидки также показатель долгосрочности взаимоотношений продавца и покупателя, потому что обманутый покупатель не придет больше в магазин, в котором его обманули. Но в нашей стране все живут днем сегодняшним, вывески магазинов меняются, сети приходят и уходят", - пояснил Дорошенко.

Тем не менее, по словам Алексея, с каждым годом размер настоящих скидок растет и будет продолжать хоть медленно, но стремиться к "заоблачным сегодня для нас 80%". Этому способствует и требования торговых центров – как основных мест шопинга, размеры скидок предусмотрены в договорах аренды. Стоит отметить, что если собственник ТЦ или ТРЦ еще получает не фиксированную арендную плату, а процент от оборота, то у него будет прямой интерес увеличивать скидки и следить за их прозрачностью.

Скрин поста (facebook.com/Алексей Дорошенко)

К слову, стилист рассказал, что лучше всего покупать в Черную пятницу.

Напомним, ранее специалисты назвали пять предметов, которые не стоит покупать в Черную пятницу.

К слову, о том, как подготовиться к Черной пятнице и не потерять голову от скидок с печальными последствиями для кошелька - читайте в подборке советов РБК-Lite.

Видео: РБК-Украина