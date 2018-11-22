"Секонд-хенд за ціною нової одягу": експерт звернувся до адептів Чорної п'ятниці

Колаж (РБК-Україна)

На думку фахівця, в Україні зараз є багато факторів, що перешкоджають тому, щоб Чорна п'ятниця була такою ж, як у західних країнах

23 листопада, в цю п'ятницю в Україні пройде масова акція знижок в магазинах під загальною назвою Чорна п'ятниця. У зв'язку з цим генеральний депутат Київської облради і директор Української асоціації постачальників торговельних мереж - Олексій Дорошенко розповів, чому є така значна різниця між Black Friday в західних країнах і у нас. Своєю думкою експерт поділився Facebook.

"Black Friday в Україні вірять дві категорії людей: перша – це ті, хто вірить і в Діда Мороза, а друга – маркетологи. Чому в Україні Friday не чорна, а злегка засмагла? Коли ми хочемо, що все у "нас" було все, як у "них", то забуваємо, що країни розвинених економік приходили до всього десятиліттями. Ми ж тільки кілька років тому почали говорити про дні розпродажів", - написав у пості Олексій Дорошенко/

Депутат зазначив, що в США почавши традицію в XIX столітті, лише в середині XX зробили її масової. Саме високий рівень життя країни, гнучкі і стабільні умови роботи бізнесу і дають відповідь на питання, чому в нашій країні секонд-хенд продається за ціною нової одягу провідних світових брендів. Мета бізнесу на Black Friday - не зробити знижки максимально можливими, а заробити якомога більше.

"І коли за один місяць, з Чорної п'ятниці на Різдво, роздрібні продажі становлять до 20% річних, то це призводить до збільшення прибутковості торгівлі. За дослідженнями "Research&Branding Group", 8% українців не купували товари тривалого використання вже більше 5 років, а половина населення – більше року. А якщо і купують, то в основному одяг та взуття. Якщо знижки мало позначаються на обсягах продажів, то можна розраховувати, що торгівля буде шокувати нас їх розміром?", - написав чиновник.

Крім того Дорошенко нагадав про бухгалтерських та митні бар'єри.

"Імпортер не може продавати товар дешевше, ніж він його купив, інакше ще й заплатить податок на прибуток з збитку. А митниця, маючи індикативні ціни, не дасть вам провезти в країну товар дешевше, ніж зазначено в електронній системі", - зазначив Олексій.

Варто не забувати і про валютне факторі. У грудні гривня традиційно дешевшає, і імпортер може не встигнути купити валюту за курсом, закладену в ціну товару. А якщо порівнювати вартість грошей в Україні і за кордоном, то взагалі можна сумувати".

Ще один момент, який робить такою різною Чорну п'ятницю в Україні та закордоном - захист прав споживачів, вірніше його відсутність. Це сильно впливає на парність продавців.

"Якщо в країнах ЄС влаштувати трюк з підвищенням ціни і подальшим "розпродажем", то це б призвело до судових позовів і твердої позиції державних органів з величезним штрафом. В наших умовах кожен покупець виживає самотужки. Чесні знижки також показник тривалості взаємовідносин продавця і покупця, тому що ошуканий покупець не прийде більше в магазин, в якому його обдурили. Але в нашій країні всі живуть сьогоднішнім днем, вивіски магазинів змінюються, мережі приходять і йдуть", - пояснив Дорошенко.

Тим не менш, за словами Олексія, з кожним роком розмір цих знижок зростає і буде продовжувати хоч повільно, але прагнути до "захмарних сьогодні для нас 80%". Цьому сприяє і вимоги торговельних центрів – як основних місць шопінгу, розміри знижок передбачені в договорах оренди. Варто відзначити, що якщо власник ТЦ або ТРЦ ще не отримує фіксовану орендну плату, а відсоток від обороту, то у нього буде прямий інтерес збільшувати знижки і стежити за їх прозорістю.

Скрін поста (facebook.com/Алексей Дорошенка)

До речі, стиліст розповів, що краще всього купувати в Чорну п'ятницю.

Нагадаємо, раніше фахівці назвали п'ять предметів, які не варто купувати в Чорну п'ятницю.

До речі, про те, як підготуватися до Чорної п'ятниці та не втратити голову від знижок з сумними наслідками для гаманця - читайте в добірці рад РБК-Lite.

Відео: РБК-Україна