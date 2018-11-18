Эксперт рассказал, как сохранить деньги при некачественных коммунальных услугах

Фото: (РБК-Украина/Виталий Носач)

Сообщается, что для обеспечения полной юридической подоплеки необходимо составить акт о наличии низкого качества услуг

Длительное ожидание начала отопительного сезона, а также едва теплая вода из крана – некачественно предоставленные коммунальные услуги, за которые потребитель платить не обязан. О том, как украинцам сохранить свои деньги в борьбе за домашний комфорт рассказал начальник управления юстиции, юрист-эксперт Станислав Куценко, передает 5 канал.

Эксперт дал четкий план действий на случай возникновения проблем с качеством поставляемых коммунальных услуг. Он посоветовал в первую очередь пригласить представителя ЖЭКа или управляющей компании и замерять вместе с ним температуру воздуха или воды в кране. Далее необходимо составить акт, в котором описать существующую проблему, указать дату, а также поставить подписи обеих сторон. Работник ЖЭКа должен выдать входящий номер и фамилию ответственного лица, которое будет заниматься вашим делом. И если подтвердится, что вы получаете коммунальные услуги не в полном объеме, или не получаете вообще, вам сделают перерасчет за коммунальные услуги.

Если специалист из ЖЭКа отказывается приходить по вашему запросу есть другой вариант получить компенсацию от государства.

Для этого необходимо пригласить в квартиру двух свидетелей (желательно жильцов вашего дома), у которых также есть проблемы с отоплением или подачей горячей воды, и вместе составить акт в произвольной форме, в котором описать суть проблемы. Все нарушения стоит зафиксировать на камеру, а затем прислать акт с фото в управляющую компанию или эксплуатационную контору.

"Конечно, это тоже может не сработать. Поэтому будьте готовы, что придется обращаться в суд. Юстиция в этом контексте может помочь, потому что в каждом районном центре и в крупных городах есть центры правовой помощи. Там вам предоставят форму этого акта, если вы хотите заполнить все правильно, предоставят формы жалоб и проконсультируют, как правильно составить иск к определенной конторы, предоставляющей вам эти услуги", – заявил юрист.

Станислав Куценко советует украинцам купить Закон Украины “О защите прав потребителей” и изучать его самостоятельно, чтобы знать свои права.

Напомним, что в Херсоне без отопления остается более 200 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в Харькове отключают отопление в жилых домах и объектах соцсферы.

Видео: (video.rbc.ua)