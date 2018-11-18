Експерт розповів, як зберегти гроші при неякісних комунальних послугах

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Повідомляється, що для забезпечення повного юридичного підґрунтя необхідно скласти акт про наявність низької якості послуг

Тривале очікування початку опалювального сезону, а також ледь тепла вода з крана – неякісно надані комунальні послуги, за які споживач не зобов'язаний платити. Про те, як українцям зберегти свої гроші в боротьбі за домашній комфорт розповів начальник управління юстиції, юрист-експерт Станіслав Куценко, передає 5 канал.

Експерт дав чіткий план дій на випадок виникнення проблем з якістю комунальних послуг. Він порадив в першу чергу запросити представника ЖЕКу або керуючої компанії і заміряти разом з ним температуру повітря або води в крані. Далі необхідно скласти акт, в якому описати існуючу проблему, вказати дату, а також поставити підписи обох сторін. Працівник Жеку повинен видати вхідний номер і прізвище відповідальної особи, яка буде займатися вашою справою. І якщо підтвердиться, що ви отримуєте комунальні послуги не в повному обсязі, або не отримуєте взагалі, вам зроблять перерахунок за комунальні послуги.

Якщо фахівець з Жеку відмовляється приходити за вашим запитом є інший варіант отримати компенсацію від держави.

Для цього необхідно запросити в квартиру двох свідків (бажано мешканців вашого будинку), у яких також є проблеми з опаленням або подачею гарячої води, і разом скласти акт у довільній формі, в якому описати суть проблеми. Всі порушення варто зафіксувати на камеру, а потім надіслати акт з фото в керуючу компанію або експлуатаційну контору.

"Звичайно, це теж може не спрацювати. Тому будьте готові, що доведеться звертатися до суду. Юстиція в цьому контексті може допомогти, тому що в кожному районному центрі та великих містах є центри правової допомоги. Там вам нададуть форму цей акт, якщо ви хочете заповнити все правильно, нададуть форми скарг і проконсультують, як правильно скласти позов до певної контори, що надає вам ці послуги", – заявив юрист.

Станіслав Куценко радить українцям придбати Закон України "Про захист прав споживачів" і вивчати його самостійно, щоб знати свої права.

Нагадаємо, що у Херсоні без опалення залишається понад 200 житлових будинків.

Раніше повідомлялося, що у Харкові відключають опалення в житлових будинках та об'єктах соцсфери.

Відео: (video.rbc.ua)