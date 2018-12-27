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Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 19:59
Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК
Коллаж РБК-Украина

Сотрудники ЖЭКа по закону должны мыть окна дважды в год

Styler решил разобраться, за что же ежемесячно платят киевляне ЖЭКам, и насколько качественно компании по обслуживанию домов и придомовых территорий выполняют свою работу.

Как известно, с 1 января 2019 года в Киеве повысится цена обслуживания домов и придомовой территории. В КГГА такое решение объясняют подорожанием электроэнергии в Украине, что в свою очередь приведет к увеличению цены на обслуживание лифтов – ведь тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.

Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

Иллюстративное фото (hunhuz71.livejournal.com)

Существует официально утвержденный Кабинетом министров "Обязательный перечень работ (услуг), расходы на которые включаются в состав расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории", согласно которой ЖЭК должен:

  • Выполнять работы по обслуживанию и ремонту внутридомовых систем: водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения и газоснабжения.
  • Также ЖЭК берет на себя ответственность за уборку как внутри дома, так и придомовых территорий – очистка снега, опавших листьев, вывоз мусора и тому подобное.
  • В перечень входят услуги по дератизации (уничтожение крыс) и дезинсекции (уничтожение насекомых).

Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

Иллюстративное фото: wikipedia.org

Кроме перечня услуг существуют "нормативы качества и периодичности выполняемых работ", утвержденные Кабмином, в которых четко прописано, какие работы и как часто должны выполняться.

Например, в состав тарифа входит перечень услуг, которые рекомендовано выполнять ежедневно:

  • Мойки струей из шланга асфальтового покрытия тротуаров, дворов в весенне-летний период.
  • Очистка крышек колодцев от песка и мусора после мойки асфальтового покрытия.
  • Полив территории с помощью шланга.
  • Полив зеленых насаждений с помощью поливочного шланга (или воронками).

Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

Скриншот: zakon.rada.gov.ru/
 
Вспомним, когда в последний раз мы видели дворника со шлангом, а тем более лейкой?

При необходимости в зимний период, упомянутый норматив, рекомендует делать борозды в снегу для отвода талой воды в водостоки. Видимо, такой необходимости в Киеве никогда не возникает.

 
Скриншот: zakon.rada.gov.ru/

Относительно чистоты в домах Кабмин также дает четкие рекомендации:

  • Два раза в месяц Кабмин рекомендует дворникам мыть лестничные клетки и окрашенные части стен.
  • А дважды в год сотрудники ЖЭКа - должны мыть окна.
  • Один раз в месяц запланировано мытье подоконников, почтовых ящиков и перил.
  • Два раза в месяц коммунальщики должны обметать паутину и грязь со стен, потолков, дверей, окон, подоконников, радиаторов и сетчатых ограждений лифтов.

Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

Скриншот: zakon.rada.gov.ru/

Получается, что в наших домах и придомовых территориях очень чисто, ведь у сотрудников ЖЭКа не возникает необходимости в таком регулярном обслуживании, за которое мы ежемесячно отваливаем около 5% минимальной зарплаты за одного человека.

Styler сделал лишь краткий перечень мероприятий, которые согласно нормативно-правовых актов должны выполняться. Кроме этого существует еще и длинный перечень мероприятий по обслуживанию внутридомовых коммуникаций. Надеемся, что с этим у коммунальщиков дела обстоят значительно лучше.

Напомним, ранее мы писали о том, что в МЭРТ спрогнозировали, как увеличатся коммунальные тарифы до 2021 года.

Читайте также: Обогреватель на минимум и экосубсидии: как французы экономят на коммуналке.

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