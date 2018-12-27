Сметать паутину и мыть окна: какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК

Сотрудники ЖЭКа по закону должны мыть окна дважды в год
Styler решил разобраться, за что же ежемесячно платят киевляне ЖЭКам, и насколько качественно компании по обслуживанию домов и придомовых территорий выполняют свою работу.
Как известно, с 1 января 2019 года в Киеве повысится цена обслуживания домов и придомовой территории. В КГГА такое решение объясняют подорожанием электроэнергии в Украине, что в свою очередь приведет к увеличению цены на обслуживание лифтов – ведь тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.
Иллюстративное фото (hunhuz71.livejournal.com)
Существует официально утвержденный Кабинетом министров "Обязательный перечень работ (услуг), расходы на которые включаются в состав расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории", согласно которой ЖЭК должен:
Иллюстративное фото: wikipedia.org
Кроме перечня услуг существуют "нормативы качества и периодичности выполняемых работ", утвержденные Кабмином, в которых четко прописано, какие работы и как часто должны выполняться.
Например, в состав тарифа входит перечень услуг, которые рекомендовано выполнять ежедневно:
При необходимости в зимний период, упомянутый норматив, рекомендует делать борозды в снегу для отвода талой воды в водостоки. Видимо, такой необходимости в Киеве никогда не возникает.
Относительно чистоты в домах Кабмин также дает четкие рекомендации:
Получается, что в наших домах и придомовых территориях очень чисто, ведь у сотрудников ЖЭКа не возникает необходимости в таком регулярном обслуживании, за которое мы ежемесячно отваливаем около 5% минимальной зарплаты за одного человека.
Styler сделал лишь краткий перечень мероприятий, которые согласно нормативно-правовых актов должны выполняться. Кроме этого существует еще и длинный перечень мероприятий по обслуживанию внутридомовых коммуникаций. Надеемся, что с этим у коммунальщиков дела обстоят значительно лучше.
Напомним, ранее мы писали о том, что в МЭРТ спрогнозировали, как увеличатся коммунальные тарифы до 2021 года.
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Видео РБК-Украина