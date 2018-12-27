Змітати павутину і мити вікна: які послуги відповідно до закону має надавати ЖЕК

Колаж РБК-Україна

Співробітники ЖЕКу за законом мають мити вікна двічі на рік

Styler вирішив розібратися, за що ж саме щомісяця платять кияни ЖЕКам, і наскільки якісно компанії з обслуговування будинків та прибудинкових територій виконують свою роботу.

Як відомо, з 1 січня 2019 року в Києві підвищиться ціна обслуговування будинків і прибудинкової території. У КМДА таке рішення пояснюють здорожчанням електроенергії в Україні, що в свою чергу призведе до збільшення ціни обслуговування ліфтів – адже тариф на освітлення в ліфті і місць загального користування закладено в тариф на утримання будинку та прибудинкової території.

Ілюстративне фото (hunhuz71.livejournal.com)

Існує офіційно затверджений Кабінетом міністрів "Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території", згідно якого ЖЕК має:

Виконувати роботи з обслуговування та ремонту внутрішньобудинкових систем: водопостачання, теплопостачання, каналізації, електропостачання та газопостачання.

Також ЖЕК бере на себе відповідальність за прибирання як всередині будинку, так і прибудинкових територій – очищення снігу, опалого листя, вивезення сміття тощо.

До переліку входять послуги з дератизації (знищення щурів) та дезінсекції (знищення комах).

Ілюстративне фото: wikipedia.org

Окрім переліку послуг існують "нормативи якості і періодичності виконуваних робіт", затверджені Кабміном, в яких чітко прописано, які роботи і як часто мають виконуватися.

Наприклад, до складу тарифу входить перелік послуг, які рекомендовано виконувати щоденно:

Миття струменем із шланга асфальтового покриття тротуарів, дворів у весняно-літній період.

Очищення кришок колодязів від піску і сміття після миття асфальтового покриття.

Поливання території за допомогою шланга.

Поливання зелених насаджень за допомогою поливального шланга (або лійками).

Скріншот: zakon.rada.gov.ua/ Згадаймо, коли востаннє ми бачили двірника зі шлангом, а тим паче лійкою?

За необхідності у зимовий період, згаданий норматив, рекомендує робити борозди в снігу для відведення талої води у водостоки. Мабуть, такої необхідності в Києві ніколи не виникає.

Скріншот: zakon.rada.gov.ua/

Щодо чистоти в будинках Кабмін також дає чіткі рекомендації:

Два рази на місяць Кабмін рекомендує двірникам мити сходові клітини і пофарбовані частини стін.

А двічі на рік співробітники ЖЕКу - мають мити вікна.

Один раз на місяць заплановане миття підвіконь, поштових скриньок та поручнів.

Два рази на місяць комунальники мають обмітати павутиння і бруд зі стін, стель, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчастих огорож ліфтів.

Скріншот: zakon.rada.gov.ua/

Виходить, що у наших будинках та прибудинкових територіях дуже чисто, адже у співробітників ЖЕКу не виникає необхідності в такому регулярному обслуговуванні, за яке ми щомісяця відвалюємо близько 5% мінімальної зарплати за одну людину.

Styler зробив лише короткий перелік заходів, які згідно нормативно-правових актів мають виконуватися. Окрім цього існує ще й довгий перелік заходів з обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Сподіваємося, що з цим у комунальників справи йдуть значно краще.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЕРТ спрогнозували, як збільшаться комунальні тарифи до 2021 року.

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