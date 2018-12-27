Змітати павутину і мити вікна: які послуги відповідно до закону має надавати ЖЕК

Співробітники ЖЕКу за законом мають мити вікна двічі на рік
Styler вирішив розібратися, за що ж саме щомісяця платять кияни ЖЕКам, і наскільки якісно компанії з обслуговування будинків та прибудинкових територій виконують свою роботу.
Як відомо, з 1 січня 2019 року в Києві підвищиться ціна обслуговування будинків і прибудинкової території. У КМДА таке рішення пояснюють здорожчанням електроенергії в Україні, що в свою чергу призведе до збільшення ціни обслуговування ліфтів – адже тариф на освітлення в ліфті і місць загального користування закладено в тариф на утримання будинку та прибудинкової території.
Ілюстративне фото (hunhuz71.livejournal.com)
Існує офіційно затверджений Кабінетом міністрів "Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території", згідно якого ЖЕК має:
Ілюстративне фото: wikipedia.org
Окрім переліку послуг існують "нормативи якості і періодичності виконуваних робіт", затверджені Кабміном, в яких чітко прописано, які роботи і як часто мають виконуватися.
Наприклад, до складу тарифу входить перелік послуг, які рекомендовано виконувати щоденно:
За необхідності у зимовий період, згаданий норматив, рекомендує робити борозди в снігу для відведення талої води у водостоки. Мабуть, такої необхідності в Києві ніколи не виникає.
Щодо чистоти в будинках Кабмін також дає чіткі рекомендації:
Виходить, що у наших будинках та прибудинкових територіях дуже чисто, адже у співробітників ЖЕКу не виникає необхідності в такому регулярному обслуговуванні, за яке ми щомісяця відвалюємо близько 5% мінімальної зарплати за одну людину.
Styler зробив лише короткий перелік заходів, які згідно нормативно-правових актів мають виконуватися. Окрім цього існує ще й довгий перелік заходів з обслуговування внутрішньобудинкових комунікацій. Сподіваємося, що з цим у комунальників справи йдуть значно краще.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у МЕРТ спрогнозували, як збільшаться комунальні тарифи до 2021 року.
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