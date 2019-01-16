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Українцям розповіли, що таке монетизація субсидій і як вона буде впроваджуватися

STYLERЖиття    16.01.2019 - 21:22

Відео: РБК-Україна

В Україні з 1 січня стартувала монетизація субсидій на комунальні послуги. Це процес, при якому споживачам будуть повертати залишки невикористаної субсидії грошима. Про те, як це відбуватиметься на практиці, розповідається в сюжеті Styler.

Як повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, завершення монетизації планується 1 жовтня 2019 року і проходити вона буде в три етапи.

Перший етап розпочався 1 січня. Одержувачами живих грошей стануть ті, хто звернувся за державною допомогою 1 січня 2019 року вперше.

Для тих, хто оформив субсидії у вересні-жовтні 2018 року, нічого не зміниться до кінця опалювального сезону — 1 травня.

Тим, хто отримує субсидії і влітку (до 30%), треба буде переоформити заяву.

Всі інші субсидіанти зможуть звернутися за переоформленням "на монетизацію" лише з 1 жовтня 2019 року. Тим, хто цього не зробить, допомогу не перепризначать.

Як буде працювати механізм:

На кожного одержувача субсидій після обробки його заяви і призначення державної допомоги, автоматично відкриють рахунок в Ощадбанку зі спеціальним режимом використання.

Кошти з рахунку також автоматично підуть на оплату послуг. Ощадбанк буде щомісяця інформувати субсидіантів SMS-кою про рух коштів і їх залишок.

Після закінчення опалювального сезону, а точніше – в червні, заощаджену суму, за її наявності, перерахують на поточні рахунки субсидіантів (будь картковий рахунок),і їх можна буде використовувати на свій розсуд.

В приватних будинках можна економити на опаленні газом, в багатоквартирних, де немає лічильників тепла, — а таких більшість — лише на споживанні води і "струму".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як змусити ЖЕК зробити ремонт в будинку.

А також писали про те, чи зможуть українці отримати "живі" гроші при монетизації субсидій.

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