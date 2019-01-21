Українці перестали платити за комуналку: експерти б'ють на сполох

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Економісти оцінили ризики впровадження монетизації субсидій

Експерти оцінили ризики зниження оплати українцями за комунальні послуги на тлі зростання тарифів і майбутньої монетизації субсидій. Згідно з даними Держстату, у листопаді 2018-го громадяни повинні були заплатити за комунальні послуги 14,2 млрд грн, а розрахувалися лише на 6,6 млрд грн. В результаті різниця автоматично додалася до накопиченого за попередній час рекордного боргу у майже 47 млрд грн, розповів економіст Віктор Скаршевський, передає "Країна".

Подібні тенденції можуть говорити про наростаючу катастрофи з платежами.

Деякі комунальники розраховують, що за допомогою пені - 0,01% за кожен день прострочення або 3,6% річних - можна буде боротися з боржниками (вона почне діяти з травня 2019 року).

Експерт енергоринку Валентин Землянський заявив, що у більшості неплатників просто немає грошей на оплату.

"Виходить, що розрахуватися за прострочені рахунки можна тільки квартирою. А ця історія вже дуже погано пахне", - сказав він.

Зазначимо, що на початку 2018 року борги населення за комунальні послуги становили близько 29 млрд грн. За рік сума піднялася на 20 млрд.

До того ж у комунальників викликає певні занепокоєння монетизація субсидій (оплата її готівкою). Згідно із заявою Міністерства соцполітики, закладених у держбюджет на 2019 рік грошей на субсидії вистачить на 7 млн домогосподарств, і допомогу зможуть отримати всі, хто в ній потребує. Однак переказ коштів "до кишені" громадян не може означати, що всі проводитимуть виплати регулярно і в повному обсязі.

До слова, "Нафтогаз" раніше підрахував, що на субсидії потрібно щонайменше 90 млрд грн.

За словами економіста Олексія Куща, грошей на субсидії вистачить максимум до кінця нинішнього опалювального сезону.

На думку співзасновника Фонду енергетичних стратегій Дмитра Марунича, до весни з платежами за ЖКГ взагалі все погано.

"Січень - традиційно провальний місяць, у лютому проплати теж йдуть туго. Плюс - незрозуміло як ринок відреагує на підвищені тарифи на тепло і гарячу воду. Зазвичай активізація платежів розпочинається з кінця весни, а влітку взагалі йдуть переплати.", - сказав він.

Зазначимо, що листопад 2018 року став нетиповим щодо комуналки.

Справа в тому, що спрацював фактор старту опалювального сезону.

"У багатьох просто немає потрібної суми. Платіжна дисципліна почала псуватися ще в минулому опалювальному сезоні", - розповів експерт енергоринку Валентин Землянський.

Крім того, частина українців втратила субсидій через проведення верифікації одержувачів компенсацій по комуналці.

"Якщо в минулому опалювальному сезоні субсидії отримувало 6,6 млн. домогосподарств, то на початок нинішнього - 3,3 млн., тобто вдвічі менше. Але ж люди за цей час багатшими не стали. Їм просто нічим платити", - розповів глава Житлового союзу України Олександр Скубченко.

Як повідомлялося раніше, в зимовий період опалення є дуже витратним для сімейного бюджету. І оскільки вартість комунальних послуг стрімко росте, українцям пропонують взяти на замітку кілька порад, які допоможуть непогано заощадити на опаленні будинку.

Також ми писали про те, що нещодавно українцям розповіли, що таке монетизація субсидій і як вона буде впроваджуватися.

Нагадаємо, нещодавно кмітливий українець збудував енергодом і не платить комунальні. Колишній військовий інженер розповідає, що будинок обійшовся йому в 15 тисяч доларів, але зате тепер він не буде віддавати за опалення та електроенергію. Адже на даху у нього сонячні панелі і вітрогенератор.

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Відео: РБК-Україна