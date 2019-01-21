Украинцам рассказали, как можно экономить тепло

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В зимний период отопление является очень затратным для семейного бюджета. И поскольку стоимость комунальных услуг стремительно растет, украинцам предлагают взять на заметку ряд советов, которые помогут неплохо сэкономить на отоплении дома.

Для начала рекомендуется установить счетчики на тепло. Дешевле обойдется установка 1 счетчика для всего многоквартирного дома, чем для одной квартиры. Такие ультразвуковые счетчики надежны, просты в монтаже и обеспечивают длительный срок эксплуатации. Вы будете платить исключительно за реально

потребляемое тепло.

Если же установить счетчики на тепло не удается, то стоит хотя бы не допускать утечки тепла из квартиры. Требуйте хорошую входную дверь и целые окна между этажами. Сэкономить тепло в 30% поможет также утепление фасада дома.

Установите двухкамерные металлопластиковые окна либо, если бюджет не позволяет, утеплите окна, балконные двери и входную дверь специальной пленкой, которая будет препятствовать проникновению холода.

Помимо того, если вы покрасите батареи в темный цвет, то они будут излучать на 8% тепла больше, чем белые. За радиаторами отопления установите теплоотражающие экраны.

Также заделайте все щели между полом, стенами и потолком. Если вы собираетесь делать капитальный ремонт, воспользуйтесь возможностью и сделайте электрический теплый пол. Расходы на электроэнергию не будут столь значительными, как польза от теплого пола.

Напомним, мы сообщали, какие услуги согласно закону должен предоставлять ЖЭК. Существует официально утвержденный Кабинетом министров "Обязательный перечень работ (услуг), расходы на которые включаются в состав расходов на содержание многоквартирного дома и придомовой территории"​​​​​​​.

Мы писали, что находчивый украинец построил энергодом и не платит коммунальные. Бывший военный инженер рассказывает, что дом обошелся ему в 15 тысяч долларов, но зато теперь он не будет отдавать за отопление и электроэнергию. Ведь на крыше у него солнечные панели и ветрогенератор.