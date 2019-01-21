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Українцям розповіли, як можна економити тепло

STYLERЖиття    21.01.2019 - 13:56

Відео: РБК-Україна

В зимовий період опалення є дуже витратним для сімейного бюджету. І оскільки вартість комунальних послуг стрімко росте, українцям пропонують взяти на замітку кілька порад, які допоможуть непогано заощадити на опаленні будинку.

Для початку рекомендується встановити лічильники на тепло. Дешевше обійдеться установка 1 лічильника для всього багатоквартирного будинку, ніж для однієї квартири. Такі ультразвукові лічильники надійні, прості в монтажі і забезпечують тривалий термін експлуатації. Ви будете сплачувати виключно за реально спожите тепло.

Якщо ж встановити лічильники на тепло не вдається, то варто хоча б не допускайте витоку тепла з квартири. Вимагайте хороші вхідні двері і цілі вікна між поверхами. Заощадити тепло у 30% допоможе також утеплення фасаду будинку.

Встановіть металопластикові двокамерні вікна або, якщо бюджет не дозволяє, утепліть вікна, балконні двері та вхідні двері спеціальною плівкою, яка буде перешкоджати проникненню холоду.

Крім того, якщо ви пофарбуєте батареї в темний колір, то вони будуть випромінювати на 8% більше тепла, ніж білі. За радіаторами опалення установіть тепловідбивні екрани.

Також закрийте всі щілини між підлогою, стінами та стелею. Якщо ви збираєтеся робити капітальний ремонт, скористайтесь можливістю і зробіть електричну теплу підлогу. Витрати на електроенергію не будуть настільки значними, як користь від теплої підлоги.

Нагадаємо, ми писали, які послуги відповідно до закону має надавати ЖЕК. Існує офіційно затверджений Кабінетом міністрів "Обов’язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території".

Ми писали, що кмітливий українець збудував енергодом і не платить комунальні. Колишній військовий інженер розповідає, що будинок обійшовся йому в 15 тисяч доларів, але зате тепер він не буде віддавати за опалення та електроенергію. Адже на даху у нього сонячні панелі і вітрогенератор.

 

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