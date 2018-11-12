Пенсии в Украине: кто получит прибавку в декабре

Фото: Пенсии (twitter.com/Delo)

Существенное увеличение пенсий ожидается весной 2019 года

В Украине планируется поэтапное повышение пенсий в ближайшие полгода, которое будет связано с повышением прожиточного минимума. О том, кто из пенсионеров получит прибавку уже в декабре, пишет "Сегодня".

В декабре 2018 года ожидается повышения минимального прожиточного минимума, а вместе с этим повышением поднимутся и суммы, которые будут получать украинские пенсионеры. Те, кто до нынешнего момента получал 1435 гривен – в декабре получит прибавку, и его пенсия составит 1497 гривен.

Следующее повышение пенсий планируется в марте 2019 года. Как сообщают эксперты, прибавки получит большинство украинских пенсионеров, так как это – следующий этап пенсионной реформы и будет проведен массовый перерасчет пенсий.

Пересчитывать пенсии будут по специальной схеме, в которой будет учитываться уровень инфляции за 2018 год, а также уровень средней заработной платы за 2018 год.

На данный момент подсчитать, на сколько поднимутся пенсии в марте 2019 года невозможно. Специалисты говорят, что это станет понятно только в начале весны. По предварительным прогнозам – пенсии украинцев увеличатся на 17%.

В министерстве социальной политики сообщили, что в марте изменятся суммы выплат не для всех. Если у пенсионера уже доплаты к пенсии и различные надбавки, если у человека маленький стаж и он получал низкую зарплату – то повышение будет намного ниже, чем на 17%.

А с первого января состоится пересчет пенсий военным. В среднем выплаты должны вырасти на 25%.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснили формулу перерасчета пенсий.

А также рассказывали о том, что социологи провели опрос и узнали, какие темы больше всего волнуют украинцев.

Видео: РБК-Украина