Топ-3: социологи провели опрос и узнали, какие темы больше всего волнуют украинцев

Коллаж РБК-Украина

В опросе не участвовали жители оккупированных территорий

Самой большой проблемой для жителей Украины остается военный конфликт на Востоке стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, сообщает "Укринформ".

Опрос был проведен совместно Центром "Социальный мониторинг", Киевским международным институтом социологии, Украинским институтом социальных исследований им. А. Яременко и социальной группой "Рейтинг" в период с 28 сентября по 6 октября.

По данным этого опроса украинцев больше всего беспокоит конфликт на Донбассе. Об этом заявило 54,4 % опрошенных.

"Если говорить в целом о проблемах, в опросе мы задали, вопросы лично сейчас важнейшими для граждан. Здесь нет особой сенсации, поскольку военный конфликт на Востоке Украины остается проблемой номер один", - сказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

На втором месте у жителей Украины низкий уровень зарплат и пенсий. Об этом заявило 54,1% респондентов. На третьем месте – повышение тарифов на коммунальные услуги – 48,1% респондентов.

Также 34,9% опрошенных высказали обеспокоенность ростом цен на основные товары и инфляцией, а безработица волнует 26,8% опрошенных.

Проблемы коррупции и взяточничества волнует 25,5% опрошенных, еще 19% респондентов высказали обеспокоенность за невозможность получить качественное медицинское обслуживание.

Всего было опрошено 13684 респондента по всей территории Украины за исключением оккупированных территорий Луганской, Донецкой области и Крыма. Погрешность не превышает 0,85%.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что по данным российского "Левада-центра" жители России стали хуже относиться к украинцам.

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Видео: РБК-Украина