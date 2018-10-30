ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Россияне стали хуже относиться к украинцам – росСМИ

STYLERЖизнь    30.10.2018 - 12:04
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

В России стали хуже относиться и к людям других национальностей

Жители Российской Федерации стали хуже относиться к украинцам и мигрантам. Об этом завил глава "Левада-центр" Лев Гудков, пишет "Интерфакс".

По данным последних опросов, выяснилось, что в России существенно выросли антиукраинские и антимигрантские настроения. Антипатия к людям кавказской национальности стала меньше, но при этом возросли антицыганские настроения.

Кроме того, жители России стали хуже относится к гастрабайтерам из Средней Азии. Увеличились расистские настроения по отношению к китайцам и чернокожим. А вот античеченские настроения у россиян выражены умеренно. В целом, общее ядро ксенофобов в России составляет 8-15% взрослого населения.

Кроме того, Лев Гудков отметил, что у жителей России выросли антиукраинские настроения и даже назвал причины, почему уровень массовой ксенофобии в РФ существенно поднялся после распада СССР.

"Последний всплеск этнонациональной напряженности приходится на 2013 год, после которого в результате конфронтации России с западом и войны в Украине общая внутренняя ксенофобия по стране снизилась и изменила свою структуру", - рассказал глава "Левада-центр" и добавил, что в целом антисемитские настроения в РФ остаются на низком уровне.

"Ядро ксенофобов составляет от 8 до 15 процентов взрослого населения, увеличиваясь до 20 процентов в моменты острых социальных кризисов", - рассказал Гудков.

Он сообщил, что 20-30% населения России разделяют расистские лозунги и готовы одобрить со стороны государства репрессивные меры в отношении мигрантов или лиц других национальностей.

Также Лев Гудков сообщил, что ситуацию в России можно охарактеризовать как "латентную агрессивность, которая может выразиться в открытую агрессию, если будет обеспечена национальная мобилизация".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что существуют поразительные отличия рынка лекарств Украины и Великобритании.

А также писали о том, что эксперты рассказали шокирующую статистику несчастных случаев в Украине.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Левада-центропросРоссийская Федерация
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь