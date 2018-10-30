ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Росіяни стали гірше ставитися до українців – росСМИ

STYLERЖиття    30.10.2018 - 12:04
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

У Росії стали гірше відноситися і до людей інших національностей

Мешканці Російської Федерації стали гірше ставитися до українців і мігрантам. Про це завив голова "Левада-центр" Лев Гудков, пише "Інтерфакс".

За даними останніх опитувань, з'ясувалося, що в Росії істотно зросли антиукраїнські і антимігрантські настрої. Антипатія до людей кавказької національності стала менше, але при цьому зросли антициганські настрої.

Крім того, жителі Росії стали гірше ставиться до гастрабайтерів з Середньої Азії. Збільшилися расистські настрої по відношенню до китайців і чорношкірих. А ось античеченскі настрої у росіян виражені помірно. В цілому, загальне ядро ксенофобів у Росії становить 8-15% дорослого населення.

Крім того, Лев Гудков зазначив, що у жителів Росії виросли антиукраїнські настрої і навіть назвав причини, чому рівень масової ксенофобії в РФ істотно піднявся після розпаду СРСР.

"Останній сплеск етнонаціональної напруженості припадає на 2013 рік, після якого в результаті конфронтації Росії з заходом і війни в Україні загальна внутрішня ксенофобія по країні знизилася і змінила свою структуру", - розповів глава "Левада-центр" і додав, що в цілому антисемітські настрої в РФ залишаються на низькому рівні.

"Ядро ксенофобів становить від 8 до 15 відсотків дорослого населення, збільшуючись до 20 відсотків в моменти гострих соціальних криз", - розповів Гудков.

Він повідомив, що 20-30% населення Росії поділяють расистські гасла і готові схвалити з боку держави репресивні заходи щодо мігрантів або осіб інших національностей.

Також Лев Гудков повідомив, що ситуацію в Росії можна охарактеризувати як "латентну агресивність, яка може висловитися у відкриту агресію, якщо буде забезпечена національна мобілізація".

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що існують разючі відмінності ринку ліків України та Великобританії.

А також писали про те, що експерти розповіли шокуючу статистику нещасних випадків в Україні.

Відео: РБК-Україна

Новини України Левада-центропросРосійська Федерація
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся