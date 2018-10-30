Росіяни стали гірше ставитися до українців – росСМИ

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У Росії стали гірше відноситися і до людей інших національностей

Мешканці Російської Федерації стали гірше ставитися до українців і мігрантам. Про це завив голова "Левада-центр" Лев Гудков, пише "Інтерфакс".

За даними останніх опитувань, з'ясувалося, що в Росії істотно зросли антиукраїнські і антимігрантські настрої. Антипатія до людей кавказької національності стала менше, але при цьому зросли антициганські настрої.

Крім того, жителі Росії стали гірше ставиться до гастрабайтерів з Середньої Азії. Збільшилися расистські настрої по відношенню до китайців і чорношкірих. А ось античеченскі настрої у росіян виражені помірно. В цілому, загальне ядро ксенофобів у Росії становить 8-15% дорослого населення.

Крім того, Лев Гудков зазначив, що у жителів Росії виросли антиукраїнські настрої і навіть назвав причини, чому рівень масової ксенофобії в РФ істотно піднявся після розпаду СРСР.

"Останній сплеск етнонаціональної напруженості припадає на 2013 рік, після якого в результаті конфронтації Росії з заходом і війни в Україні загальна внутрішня ксенофобія по країні знизилася і змінила свою структуру", - розповів глава "Левада-центр" і додав, що в цілому антисемітські настрої в РФ залишаються на низькому рівні.

"Ядро ксенофобів становить від 8 до 15 відсотків дорослого населення, збільшуючись до 20 відсотків в моменти гострих соціальних криз", - розповів Гудков.

Він повідомив, що 20-30% населення Росії поділяють расистські гасла і готові схвалити з боку держави репресивні заходи щодо мігрантів або осіб інших національностей.

Також Лев Гудков повідомив, що ситуацію в Росії можна охарактеризувати як "латентну агресивність, яка може висловитися у відкриту агресію, якщо буде забезпечена національна мобілізація".

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Відео: РБК-Україна