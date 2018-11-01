Топ-3: соціологи провели опитування і дізналися, які теми найбільше хвилюють українців

Колаж РБК-Україна

В опитуванні не брали участь жителі окупованих територій

Найбільшою проблемою для жителів України залишається військовий конфлікт на Сході країні. Про це свідчать результати соціологічного опитування, повідомляє "Укрінформ".

Опитування було проведено спільно Центром "Соціальний моніторинг", Київським міжнародним інститутом соціології, Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко і соціальною групою "Рейтинг" у період з 28 вересня по 6 жовтня.

За даними цього опитування українців найбільше турбує конфлікт на Донбасі. Про це заявило 54,4 % опитаних.

"Якщо говорити в цілому про проблеми, в опитуванні ми поставили питання особисто зараз найважливішими для громадян. Тут немає особливої сенсації, оскільки військовий конфлікт на Сході України залишається проблемою номер один", - сказав заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

На другому місці у жителів України низький рівень зарплат і пенсій. Про це заявило 54,1% респондентів. На третьому місці – підвищення тарифів на комунальні послуги – 48,1% респондентів.

Також 34,9% опитаних висловили стурбованість зростанням цін на основні товари та інфляцією, а безробіття хвилює 26,8% опитаних.

Проблеми корупції та хабарництва хвилює 25,5% опитаних, ще 19% респондентів висловили стурбованість за неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

Всього було опитано 13684 респондента по всій території України за винятком окупованих територій Луганської, Донецької області і Криму. Похибка не перевищує 0,85%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що за даними російського "Левада-центру" жителі Росії стали гірше ставитися до українців.

А також ми писали про те, що у Польщі побоюються кризи з-за переїзду українських трудових мігрантів до Німеччини.

Відео: РБК-Україна