Существенную прибавку получат не все: эксперты объяснили формулу перерасчета пенсий

Коллаж РБК-Украина

Стало известно, кому пенсии поднимать не будут

Эксперты объяснили, как будет действовать новая система перерасчета пенсий и на какие прибавки могут рассчитывать украинцы в следующем году. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Новая система перерасчета пенсий должна начать действовать в 2019 году, и ее формула будет существенно отличаться от предыдущей. Кроме стандартной формулы будет учитываться также рост инфляции в Украине, рост заработных плат и средняя зарплата по стране.

Украинец, который получал среднюю заработную плату и вышел в этом году на пенсию по возрасту, может рассчитывать на то, что его средний доход за два года (5400 гривен) в формуле будет умножен на стаж, на 1% и коэффициент заработка. Если стаж составляет 35 лет, то пенсия будет около 1800 гривен.

Кроме того, при перерасчете сотрудники Пенсионного фонда повысят среднюю зарплату в 5,4 тыс. на 50% средней инфляции и 50% от роста зарплат на три года. Если же инфляция в Украине составит 10%, а средний рост заработных плат составит 18%, то в формуле будет увеличен процент до 14.

Эксперты объясняют, что общий размер пенсий после перерасчета составит 2100 гривен. У большинства пенсионеров прибавка составит 300 гривен. В 2018 году благодаря пересчетам пенсии украинцев в среднем поднялись на 60 гривен.

Но, 300 гривен – это не максимальное повышение. Если пенсионер вышел на пенсию в 2018 году и имел 35 лет стажа, и при этом имел зарплату в два раза выше средней, то его пенсия составит 3700 гривен, а после перерасчета 4300 гривен. Он получит прибавку около 600 гривен.

Как объясняет старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, новая формула пересчета пенсий будет выгодна для украинских пенсионеров.

"В законе сказано, что после ликвидации дефицита Пенсионного фонда прибавка может составить 100% от роста заработной платы. Тогда это будет действительно достаточное повышение", - рассказала Ткаченко.

Новые правила пересчета коснутся около 10 миллионов пенсионеров, при том, что в Украине их официально – 12 миллионов. Под пересчет не попадут только те пенсионеры, которые вышли на пенсию по льготным условиям, а также те, кто вышел на пенсию со стажем менее 15 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперты объяснил, почему украинцы не готовы работать за 7 тысяч гривен.

А также рассказывали о том, когда ожидается пересчет пенсий в 2019 году.

Видео: РБК-Украина