Істотну надбавку отримають не всі: експерти пояснили формулу перерахунку пенсій

Колаж РБК-Україна

Стало відомо, кому пенсії піднімати не будуть

Експерти пояснили, як буде діяти нова система перерахунку пенсій і на які надбавки можуть розраховувати українці в наступному році. Про це пише OBOZREVATEL.

Нова система перерахунку пенсій повинна почати діяти в 2019 році, і її формула буде істотно відрізнятися від попередньої. Крім стандартної формули буде враховуватися також зростання інфляції в Україні, зростання заробітних плат і середня зарплата по країні.

Українець, який отримував середню заробітну плату і вийшов у цьому році на пенсію за віком, може розраховувати на те, що його середній дохід за два роки (5400 гривень) у формулі буде помножений на стаж, на 1% і коефіцієнт заробітку. Якщо стаж становить 35 років, то пенсія буде близько 1800 гривень.

Крім того, при перерахунку співробітники Пенсійного фонду підвищать середню зарплату в 5,4 тис. на 50% середньої інфляції і 50% від зростання зарплат на три роки. Якщо ж інфляція в Україні складе 10%, а зростання середніх заробітних плат складе 18%, то у формулі буде збільшено відсоток до 14.

Експерти пояснюють, що загальний розмір пенсій після перерахунку становитиме 2100 гривень. У більшості пенсіонерів надбавка становитиме 300 гривень. У 2018 році завдяки перерахунками пенсій українців в середньому піднялися на 60 гривень.

Але, 300 гривень – це не максимальне підвищення. Якщо пенсіонер вийшов на пенсію в 2018 році і мав 35 років стажу, і при цьому мав зарплату в два рази вище середньої, то його пенсія складе 3700 гривень, а після перерахунку 4300 гривень. Він отримає надбавку близько 600 гривень.

Як пояснює старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, нова формула перерахунку пенсій буде вигідна для українських пенсіонерів.

"У законі сказано, що після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду надбавка може становити 100% від зростання заробітної плати. Тоді це буде дійсно достатне підвищення", - розповіла Ткаченко.

Нові правила перерахунку торкнуться близько 10 мільйонів пенсіонерів, при тому, що в Україні їх офіційно – 12 мільйонів. Під перерахунок не потраплять лише ті пенсіонери, які вийшли на пенсію за пільговими умовами, а також ті, хто вийшов на пенсію зі стажем менше 15 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти пояснив, чому українці не готові працювати за 7 тисяч гривень.

А також розповідали про те, коли очікується перерахунок пенсій у 2019 році.

Відео: РБК-Україна