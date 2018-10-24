Украинцы не готовы работать за 7 тыс. грн: эксперт объяснил почему

Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Низкие зарплаты могут стать причиной активизации трудовой миграции украинцев за границу

Украинцы не готовы работать за 7 тыс. грн из-за того, что большую часть этой суммы уходит на оплату "коммуналки", продукты и налоги. Об этом рассказал эксперт по социальной политике Андрей Никончук в интервью изданию "Вголос".

"Наши чиновники традиционно воют, что наши люди ленивые, потому что они за 7000 гривен не хотят идти на завод, производить какие-то провода к автомобилям. В таком случае я бы рекомендовал украинцам посылать на те заводы работников Кабмина. Естественно, что люди не хотят работать за эти деньги, потому что заплатишь налоги, за коммунальные услуги, стоимость которых постоянно растет, и на жизнь останется где-то две тысячи гривен. И это еще в лучшем случае, потому что если человек из другого города или села, ему нужно еще и жилье арендовать. А как за такие деньги можно выжить?" - сказал Никончук.

По его словам, повышение тарифов приведет к активизации трудовой миграции украинцев за границу.

"Ни электрики, ни слесари, ни сантехники не будут работать в Украине даже за 10 тысяч гривен, когда в той же самой Польше можно заработать гораздо больше и их там обеспечат жильем и другими социальными благами. К тому же продукты питания в Польше дешевле", - отметил эксперт.

Напомним, что Кабинет министров принял решение повысить стоимость газа для населения на 23,5% с 1 ноября. Также в течение 2019-2021 годов тарифы на коммунальные услуги будут повышаться в среднем на 10-20%.

Ранее мы писали о том, что дочь известного украинского певца, композитора Николая Мозгового, продюсер Алена Мозговая возмущена ценами на газ и просит обратить на это внимание украинцев.

Видео: РБК-Украина