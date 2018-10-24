Українці не готові працювати за 7 тис. грн: експерт пояснив, чому

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Низькі зарплати можуть стати причиною активізації трудової міграції українців за кордон

Українці не готові працювати за 7 тис. грн через те, що велика частина цієї суми йде на оплату "комуналки", продукти і податки. Про це розповів експерт з соціальної політики Андрій Нікончук в інтерв'ю виданню "Вголос".

"Наші урядовці традиційно скиглять, що наші люди ледачі, бо вони за 7 тисяч гривень не хочуть йти на завод, виготовляти якісь там дроти до автомобілів. У такому випадку я б рекомендував українцям посилати на ті заводи працівників Кабміну. Природно, що люди не хочуть працювати за ці гроші, бо заплатиш податки, комунальні послуги, вартість яких постійно зростає, і на життя залишиться десь дві тисячі гривень. І це ще в кращому випадку, бо якщо людина з іншого міста чи села, їй потрібно ще і житло орендувати. А як за такі гроші можна вижити?" - сказав Нікончук.

За його словами, підвищення тарифів призведе до активізації трудової міграції українців за кордон.

"Ні електрики, ні слюсарі, ні сантехніки не працюватимуть в Україні навіть за 10 тисяч гривень, коли у тій же самій Польщі можна заробити значно більше й їх там забезпечать житлом та іншими соціальними благами, до того ж продукти харчування у Польщі дешевші", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів прийняв рішення підвищити вартість газу для населення на 23,5% з 1 листопада. Також протягом 2019-2021 років тарифи на комунальні послуги будуть підвищуватися в середньому на 10-20%.

Раніше ми писали про те, що дочка відомого українського співака і композитора Миколи Мозгового, продюсер Олена Мозгова обурена цінами на газ і просить звернути на це увагу українців.

Відео: РБК-Україна