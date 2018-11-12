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Пенсії в Україні: хто отримає надбавку в грудні

STYLERЖиття    12.11.2018 - 12:58
Пенсії в Україні: хто отримає надбавку в грудні
Фото: Пенсії (twitter.com/Delo)

Суттєве збільшення пенсій очікується навесні 2019 року

В Україні планується поетапне підвищення пенсій в найближчі півроку, яке буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму. Про те, хто з пенсіонерів отримає надбавку вже в грудні, пише "Сьогодні".

У грудні 2018 року очікується підвищення мінімального прожиткового мінімуму, а разом з цим підвищенням піднімуться і суми, які будуть отримувати українські пенсіонери. Ті, хто до нинішнього моменту отримував 1435 гривень – в грудні отримає надбавку, та його пенсія складе 1497 гривень.

Наступне підвищення пенсій планується в березні 2019 року. Як повідомляють експерти, надбавки отримають більшість українських пенсіонерів, так як це – наступний етап пенсійної реформи і буде проведено масовий перерахунок пенсій.

Перераховувати пенсії будуть за спеціальною схемою, в якій буде враховуватися рівень інфляції за 2018 рік, а також рівень середньої заробітної плати за 2018 рік.

На даний момент підрахувати, на скільки зростуть пенсії у березні 2019 року неможливо. Фахівці кажуть, що це стане зрозуміло тільки на початку весни. За попередніми прогнозами – пенсії українців збільшаться на 17%.

У міністерстві соціальної політики повідомили, що в березні зміняться суми виплат не для всіх. Якщо у пенсіонера вже є доплати до пенсії та різні надбавки, якщо у людини маленький стаж і вона отримувала низьку зарплату - підвищення буде набагато нижче, ніж на 17%.

А з першого січня відбудеться перерахунок пенсій військовим. У середньому виплати повинні зрости на 25%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти пояснили формулу перерахунку пенсій.

А також розповідали про те, що соціологи провели опитування і дізналися, які теми найбільше хвилюють українців.

Відео: РБК-Україна

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