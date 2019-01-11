Пенсионная реформа: какой стаж необходим для оформления пенсии в 2019 году

Фото: Пенсионеры (УНИАН)

Для некоторых категорий выход на пенсию в 2019 году зависит от даты рождения

В Украине почти два года назад вступила в силу пенсионная реформа и в соответствии с программой, ежегодно меняются правила оформления пенсий, а также меняется возраст и необходимый стаж. Об этом пишет издание "На пенсии".

До 1 января 2018 года на пенсию по возрасту могли рассчитывать украинцы, которые достигли 60 лет, а их страховой стаж был не менее 25 лет. До 2028 года будет постепенно повышаться сумма общего трудового стажа и на нее смогут рассчитывать те, у кого он составит не менее 35 лет.

В 2019 году на пенсию смогут выйти те украинцы, которые достигли 60 лет и у которых есть в трудовой книге запись о 26 годах страхового стажа.

А вот те, у кого стаж на данный момент от 16 до 25 лет, то уйти на законный отдых они смогут только по достижению 63 лет.

Те, у кого общий трудовой стаж менее 16 лет, смогут выйти на пенсию только в 65 лет.

Однако в этом пункте есть один нюанс. Он не касается тех женщин, которые родились до 1 апреля 1961 года.

Для них существует собственный календарь для выхода на пенсию, в зависимости от даты рождения.

К примеру, если дата рождения выпадает с 1 апреля до 31 декабря – то выходить на пенсию можно по достижению 60 лет.

Если день рождения выпадает с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года – то на пенсию можно выйти в 59 лет и 6 месяцев.

Если дата рождения с 1 апреля по 30 сентября 1960 года – то пенсионный возраст наступит в 59 лет.

Для тех, кто родился в период с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года – то в 58 лет и 6 месяцев.

Для рожденных с 1 апреля по 30 сентября 1959 года – пенсионный возраст наступит в 58 лет.

А для тех, кто родился с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года – в 57 лет и 6 месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как будет производиться пересчет пенсий в 2019 году.

А также писали о том, что минимальная пенсия для людей с большим трудовым стажем выросла с 1 января.