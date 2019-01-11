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Пенсійна реформа: який стаж необхідний для оформлення пенсії в 2019 році

STYLERЖиття    11.01.2019 - 07:36
Пенсійна реформа: який стаж необхідний для оформлення пенсії в 2019 році
Фото: Пенсіонери (УНІАН)

Для деяких категорій вихід на пенсію в 2019 році залежить від дати народження

В Україні майже два роки тому вступила в силу пенсійна реформа та у відповідності з програмою, щороку змінюються правила оформлення пенсій, а також змінюється вік і необхідний стаж. Про це пише видання "На пенсії".

До 1 січня 2018 року на пенсію за віком могли розраховувати українці, які досягли 60 років, а їх страховий стаж був не менше 25 років. До 2028 року буде поступово підвищуватися сума загального трудового стажу та на неї зможуть розраховувати ті, у кого він складе не менше 35 років.

В 2019 році на пенсію зможуть вийти ті українці, які досягли 60 років і у яких є в трудовій книжці запис про 26 років страхового стажу.

А ось ті, у кого стаж на даний момент від 16 до 25 років, то піти на законний відпочинок вони зможуть тільки після досягнення 63 років.

Ті, у кого загальний трудовий стаж менше 16 років, зможуть вийти на пенсію лише у 65 років.

Однак у цьому пункті є один нюанс. Він не стосується тих жінок, які народилися до 1 квітня 1961 року.

Для них існує власний календар для виходу на пенсію, в залежності від дати народження.

Наприклад, якщо дата народження випадає з 1 квітня до 31 грудня – то виходити на пенсію можна по досягненню 60 років.

Якщо день народження випадає з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року на пенсію можна вийти у 59 років і 6 місяців.

Якщо дата народження з 1 квітня по 30 вересня 1960 року – то пенсійний вік настане у 59 років.

Для тих, хто народився в період з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року - в 58 років і 6 місяців.

Для народжених з 1 квітня по 30 вересня 1959 року – пенсійний вік настане у 58 років.

А для тих, хто народився з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року – у 57 років і 6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, як буде проводитися перерахунок пенсій у 2019 році.

А також писали про те, що мінімальна пенсія для людей з великим трудовим стажем зросла з 1 січня.

Стало відомо кількість пенсіонерів в Україні і де вони отримують пенсії Перерахунок пенсій в 2019 році здійснюватиметься автоматично
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