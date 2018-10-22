Готовьтесь к похолоданию: синоптики дали прогноз погоды на 23 октября

Коллаж (РБК-Украина)

В столице Украины 23 октября будет облачно, возможен небольшой дождь

Во вторник, 23 октября, ожидается похолодание, а на западе и севере Украины вероятны небольшие дожди. Ночью от +3 до +5 градусов, а в дневное время от +8 до +10 градусов. Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Сила ветра в ночное и дневное время будет достигать от 7 до 12 метров в секунду (направление восточное).

По данным метеорологической службы 23 октября будет преобладать прохладная погода с переменной облачностью. В центральных, восточных и южных областях включая полуостров Крым осадков не предвидится.

Фото: (pixabay.com)

В дневное время уровень тепла не изменится. Теплее всего будет на юге и востоке страны, где столбики термометров покажут +12 до +17 градусов тепла. В ночное время в этих регионах термометр покажет в среднем +5 до +9 градусов.

Прогноз погоды на 23 октября (meteo.gov.ua)

В центральной, северной и западной Украине днем ожидается небольшое похолодание от +9 до +14 градусов, а в ночное время - от 0 до +6 градусов.

В Киеве 23 октября будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около +10 +11 градусов.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозу погоды от известного Кота Апельмона, питомца синоптика Натальи Диденко, украинцев на этой неделе ждет существенное похолодание - с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

Мы также писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина