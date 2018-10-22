Переходный период: украинцев предупредили о существенном похолодании

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Кот Апельмон рассказал, что к концу недели погода стабилизируется, ожидается потепление до +10 +17 градусов

Согласно прогнозу погоды от известного Кота Апельмона, питомца синоптика Натальи Диденко, украинцев на этой неделе ждет существенное похолодание. Об этом сообщается на странице Zoo Bonus в соцсети Facebook.

Кот Апельмон отметил, что неделя с 22 - 28 октября станет в Украине переходной от зрелой осени к грядущей зиме, а похолодание постепенно будет усиливаться.

"В дневные часы - от + 9 + 15 градусов до + 6 + 12 градусов. Теплая погода еще удержится южной части Украины и на востоке, ожидается + 12 + 17 градусов. Ночная температура воздуха также понизится, от + 4 + 11 градусов до + 1 + 6 градусов в середине недели", - рассказал пушистый синоптик.

Отмечается, что во вторник, 23 октября, небольшие дожди вероятны у западных и северных областях Украины.

В течение среды-четверга 24 и 25 октября, погода существенно усложнится.

"Циклон с севера и его атмосферные фронты обусловят осадки, сильный ветер, дальнейшее похолодание. А в западных областях, на севере Украины и в Винницкой области даже иногда возможен мокрый снег", - утверждает кот Апельмон. Также он призвал позаботится уже сегодня об усиленных мерах по утеплению домов.

Скриншот: facebook.com/zoobonus

Как учуял хвостатый синоптик, в Киеве 23 октября будет облачно, возможен небольшой дождь, температура воздуха составит около +10 +11 градусов.

В течение 24-25 октября в столице нашей страны погода ухудшится. Пройдут дожди, ночью возможен мокрый снег, ветер усилится до штормового, температура воздуха в течение дня снизится до +5 +7 градусов, а ночью до +1 +4 градусов.

Скриншот: facebook.com/zoobonus

Кот Апельмон рассказал, что к концу недели погода стабилизируется, в следующие выходные в Украине осадки прекратятся, ожидается потепление до +10 +17 градусов.

Иллюстративное фото (twitter.com / DELFI)

Ранее сообщалось, что в понедельник, 22 октября, в большинстве областей Украины погода будет прохладной.

Напомним, что мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам, какой погоды ждать в ноябре.

Ранее говорилось, что украинцев из-за глобального изменения климата предупредили о климатических аномалиях и "пропаже" зимы.

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Видео: РБК-Украина