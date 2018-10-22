Перехідний період: українців попередили про істотне похолодання

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Кіт Апельмон розповів, що до кінця тижня погода стабілізується, очікується потепління до +10 +17 градусів

Згідно з прогнозом погоди від відомого Кота Апельмона, вихованця синоптика Наталки Діденко, українців на цьому тижні чекає суттєве похолодання. Про це повідомляється на сторінці Zoo Bonus у соцмережі Facebook.

Кіт Апельмон зазначив, що тиждень з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідним від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово буде посилюватися.

"У денні години - від +9 +15 градусів до +6 +12 градусів. Тепла погода ще втримається південній частині України та на сході, очікується +12 +17 градусів. Нічна температура повітря знизиться, від +4 +11 градусів до +1 +6 градусів в середині тижня", - розповів пухнастий синоптик.

Зазначається, що у вівторок, 23 жовтня, невеликі дощі ймовірні у західних і північних областях України.

Протягом середи-четверга 24 і 25 жовтня, погода істотно ускладниться.

"Циклон із півночі та його атмосферні фронти обумовлять дощі, сильний вітер, подальше похолодання. А у західних областях, на півночі України та у Вінницькій області навіть іноді можливий мокрий сніг", - стверджує кіт Апельмон. Також він закликав подбати вже сьогодні про посилені заходи з утеплення будинків.

Скріншот: facebook.com/zoobonus

Як відчув хвостатий синоптик, у Києві 23 жовтня буде хмарно, можливий невеликий дощ, температура повітря становитиме близько +10 +11 градусів.

Протягом 24-25 жовтня у столиці нашої країни погіршиться погода. Пройдуть дощі, вночі можливий мокрий сніг, вітер посилиться до штормового, температура повітря протягом дня знизиться до +5 +7 градусів, а вночі до +1 +4 градусів.

Скріншот: facebook.com/zoobonus

Кіт Апельмон розповів, що до кінця тижня погода стабілізується, в наступні вихідні в Україні опади припиняться, очікується потепління до +10 +17 градусів.

Ілюстративне фото (twitter.com / DELFI)

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 22 жовтня, в більшості областей України погода буде прохолодною.

Нагадаємо, що ми писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати в листопаді.

Раніше говорилося, що українців через глобальну зміни клімату попередили про кліматичні аномалії та "зникнення" зими.

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Відео: РБК-Україна