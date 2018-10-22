Облачно и дожди: прогноз погоды в Украине на 22 октября

Фото: Погода (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гидрометцентр сообщил, какая погода будет в нашей стране в начале недели

В понедельник, 22 октября, в большинстве областей Украины погода будет прохладной.

По данным Укргидрометцентра, в одних областях страны ожидается сухая, облачная и прохладная погода, а на Востоке страны - дождливо. Это касается в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

На побережье Черного и Азовского морей бабье лето все же не на долго, но задержится.

В Киеве будет облачно, но без осадков. Температура днем - от 10 до 20 градусов тепла, а ночью - от +2 до +4.

Скриншот: meteo.gov.ua

Прохладнее всего будет на западе и севере страны - от 10 до 13 градусов выше нуля. В центре столбик термометра сможет подняться до +15 градусов, а на востоке и юге - до +17.

Ночью же в этих регионах ожидается от +7 до +10, в центре от +4 до +8, а на западе и вовсе от +1 до +5 градусов.

Напомним, ранее украинцам напомнили, когда переводить стрелки часов на зимнее время.

Еще мы писали, что синоптики уже рассказали, какой погоды ждать в ноябре.

Также стало известно, когда землю накроет сильная магнитная буря.

Видео: РБК-Украина