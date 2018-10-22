Хмарно і дощі: прогноз погоди в Україні на 22 жовтня

Фото: Погода (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гідрометцентр повідомив, яка погода буде в нашій країні з початку тижня

У понеділок, 22 жовтня, в більшості областей України погода буде прохолодною.

За даними Укргідрометцентру, в одних областях країни очікується суха хмарна і прохолодна погода, а на Сході країни - дощитиме. Це стосується Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

На узбережжі Чорного та Азовського морів бабине літо все ж не на довго, але затримається.

В Києві буде хмарно, але без опадів. Температура вдень - від 10 до 20 градусів тепла, а вночі - від +2 до +4.

Скріншот: meteo.gov.ua

Прохолодніше буде на заході і півночі країни - від 10 до 13 градусів вище нуля. У центрі стовпчик термометра підніметься до +15 градусів, а на сході і півдні - до +17.

Уночі в цих регіонах очікується від +7 до +10, у центрі від +4 до +8, а на заході і зовсім від +1 до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше українцям нагадали, коли переводити стрілки годинника на зимовий час.

Ще ми писали, що синоптики вже розповіли, якої погоди чекати в листопаді.

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Відео: РБК-Україна