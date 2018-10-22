Готуйтеся до похолодання: синоптики дали прогноз погоди на 23 жовтня

Колаж (РБК-Україна)

У столиці України 23 жовтня буде хмарно, можливий невеликий дощ

У вівторок, 23 жовтня, очікується похолодання, а на заході та півночі України можливі невеликі дощі. Вночі від +3 до +5 градусів, а вдень від +8 до +10 градусів. Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру.

Сила вітру в нічний та денний час сягатиме від 7 до 12 метрів на секунду (напрямок східний).

За даними метеорологічної служби 23 жовтня переважатиме прохолодна погода з мінливою хмарністю. У центральних, східних та південних областях включаючи півострів Крим опадів не передбачається.

Фото: (pixabay.com)

В денний час рівень тепла не зміниться. Найтепліше буде на півдні та сході країни, де стовпчики термометрів покажуть +12 до +17 градусів тепла. У нічний час в цих регіонах термометр покаже в середньому +5 до +9 градусів.

Прогноз погоди на 23 жовтня (meteo.gov.ua)

У центральній, північній та західній Україні вдень очікується невелике похолодання від +9 до +14 градусів, а в нічний час - від 0 до +6 градусів.

У Києві 23 жовтня буде хмарно, можливий невеликий дощ, температура повітря становитиме близько +10 +11 градусів.

Як повідомлялося раніше, згідно з прогнозом погоди від відомого Кота Апельмона, вихованця синоптика Наталки Діденко, українців на цьому тижні чекає суттєве похолодання - з 22 - 28 жовтня стане в Україні перехідний від зрілої осені до прийдешньої зими, а похолодання поступово посилюватиметься.

Ми також писали про те, що синоптики розповіли українцям, якої погоди чекати у листопаді.

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Відео: РБК-Україна