Говорил, что льготы: нардеп Тищенко не оплатил проезд в маршрутке

Николай Тищенко не заплатил за проезд в киевской маршрутке. Народный депутат от "Слуги народа" проехал одну остановку, сфотографировался и вышел. После этого он сел в мерседес, который следовал сзади. Об этом рассказал водитель маршрутки.

По словам водителя, нардеп зашел в маршрутку не один, а с каким-то мужчиной. Вероятней всего это был его охранник. Водитель попросил Тищенко отплатить проезд, но тот отказался, сославшись на то, что у депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте.

Стоит отметить, что на самом деле народные депутаты должны оплачивать проезд в общественном транспорте. При этом государство им потом компенсирует стоимость проезда.

Интервью с водителем (видео: facebook.com/vkrutchak)

Интересно, что фото с поездки в маршрутке Тишенко опубликовал на своей странице в Facebook, но потом он удалил его.

Николай Тищенко в маршрутке (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский жестко отчитал Николая Тищенко после громкого скандала с рестораном "Велюр", который работал несмотря на карантин. При этом политик все отрицал и раскритиковал журналистов.

Мы также писали о том, что Тищенко обратился к украинскому народу и назвал Чернобыльскую катастрофу "праздником". Нардеп оговорился в прямом эфире накануне 34-й годовщины трагедии.

На заседании фракции "Слуги народа" Тищенко серьезно поругался с однопартийцем Александром Куницким. Данный конфликт попал на видео. Во время выяснения отношений народные депутаты обговаривали какую-то публикацию.