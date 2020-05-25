Казав, що пільги: нардеп Тищенко не оплатив проїзд в маршрутці

Микола Тищенко не заплатив за проїзд у київській маршрутці. Народний депутат від "Слуги народу" проїхав одну зупинку, сфотографувався і вийшов. Після цього він сів у "мерседес", який слідував позаду. Про це розповів водій маршрутки.

За словами водія, нардеп зайшов в маршрутку не один, а з якимось чоловіком. Скоріш за все це був його охоронець. Водій попросив Тищенко оплатити проїзд, але той відмовився, пославшись на те, що у депутатів є пільги на проїзд у громадському транспорті.

Варто зазначити, що насправді народні депутати повинні оплачувати проїзд в громадському транспорті. При цьому держава потім компенсує вартість проїзду.

Інтерв'ю з водієм (відео: facebook.com/vkrutchak)

Цікаво, що фото з поїздки в маршрутці Тишенко опублікував на своїй сторінці в Facebook, але потім він видалив його.

Микола Тищенко в маршрутці (фото: facebook.com/NikolayTishenko)

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський жорстко відчитав Миколу Тищенка після гучного скандалу з рестораном "Велюр", який працював попри карантин. При цьому політик все заперечував і розкритикував журналістів.

Ми також писали про те, що Тищенко звернувся до українського народу і назвав Чорнобильську катастрофу "святом". Нардеп обмовився в прямому ефірі напередодні 34-ї річниці трагедії.

На засіданні фракції "Слуги народу" Тищенко серйозно посварився з однопартійцем Олександром Куницким. Даний конфлікт потрапив на відео. Під час з'ясування стосунків народні депутати обговорювали якусь публікацію.