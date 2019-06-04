Грановский показал видео о шахматном рекорде в Харькове

Народный депутат Александр Грановский показал яркое видео с масштабного шахматного турнира, который в День защиты детей состоялся в Харькове. В соревнованиях, проходивших в центральном парке культуры и отдыха им. Горького, приняли участие 600 школьников.

"Мы сняли красивый видеоролик про наших деток и шахматный рекорд, который мы поставили в Харькове. Всем неравнодушным смотреть", - лаконично прокомментировал видео на своей Facebook-странице народный избранник.

Видео про шахматный рекорд в Харькове

Напомним, что 1 июня в центре Харькова в мероприятии невиданного масштаба 600 детей и тысячи взрослых харьковчан и гостей города приняли участие в "сеанс-рекорде" одновременной игры в шахматы.

На действе присутствовала представительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она зарегистрировала новый рекорд Украины, торжественно вручив соответствующий сертификат.

Ранее Александр Грановский заявил, что намерен продолжить все проекты, которые он инициировал в Харькове, даже при условии отказа от депутатства или проигрыша на округе.