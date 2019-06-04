Грановський показав відео про шаховий рекорд у Харкові

Народний депутат Олександр Грановський показав яскраве відео з масштабного шахового турніру, який у День захисту дітей відбувся у Харкові. У змаганнях, що проходили в центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, взяли участь 600 школярів.

"Ми зняли гарний відеоролик про наших діток і шаховий рекорд, який ми поставили в Харкові. Всім небайдужим дивитися", - лаконічно прокоментував відео на своїй Facebook-сторінці народний обранець.

Відео про шаховий рекорд у Харкові

Нагадаємо, що 1 червня у центрі Харкова у заході небаченого масштабу 600 діток і тисячі дорослих містян та гостей міста взяли участь в "сеанс-рекорді" одночасної гри в шахи.

На дійстві була пристуня представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Вона засвідчила новий рекорд України, урочисто вручивши відповідний сертифікат.

Раніше Олександр Грановський заявив, що має намір продовжити всі проекти, які він ініціював у Харкові, навіть за умови відмови від депутатства або програшу на окрузі.