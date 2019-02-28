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Навязывают животные инстинкты: "Гринджолы" высказались о сексуальности MARUV

STYLERЖизнь    28.02.2019 - 19:54
Навязывают животные инстинкты: "Гринджолы" высказались о сексуальности MARUV
Коллаж: РБК-Украина

По мнению лидера группы "Гринджолы", в таком образе певицы виноват музыкальный канал

MARUV, которая сказала, какое место заняла бы на Евровидении 2019, снова вызвала обсуждения. Фронтмен группы "Гринджолы" Роман Калинин рассказал о сексуальности скандальной украинской певицы. Об этом сообщает издание "Йод".

Калинин отметил, что не понимает почему все возмущаются поведением MARUV на сцене, ее внешним видом и балетом. По его словам, певица сейчас находится в тренде, который уже около 10 лет задал украинский музыкальный телеканал М1.

Лидер группы "Гринджолы" рассказал, что уже давно называет этот канал "Порнокалом", потому что музыки там давно нет. Это музыкальный канал самый популярный в Украине, и именно он сформировал такую картинку.

"Разве что некоторые треки из Америки или Европы, там транслируются - это действительно современная музыка. А все, что там появляется украино- и русскоязычное, - порно, животные инстинкты", - отметила Калинин.

Он также добавил, что М1 навязал молодежи мнение, что модный артист должен быть именно таким. Поэтому MARUV играла по этим правилам и за нее активно голосовали люди. Кроме того, ее стиль евро-поп, а это в свою очередь современный звук.

Напомним, что российские звезды закатили истерику из-за MARUV, которая не поедет на Евровидение 2019 от Украины.

Ранее сообщалось, что MARUV стала причиной разногласий украинцев на странице вице-премьера Украины.

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