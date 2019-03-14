Грипп в Украине весной: у Супрун сообщили впечатляющую статистику

Все меньше людей болеет гриппом и ОРВИ в Украине, говорят в Минздраве

Грипп в Украине в марте все больше идет на спад. На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине и дальше продолжает снижаться, сообщают в Минздраве.

Так? например, за прошлую неделю гриппом и ОРВИ в Украине заболели более 154 тысяч человек. Эти цифры – значительно меньше, если сравнивать их с данными прошлой недели и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года.

В Министерстве также добавили, что эпидпорог заболеваемости не превышен ни в одной из областей Украины.

Отчитываясь о данных по заболеваемости, в Минздраве привели статистику за прошлый 10-ю неделю года (4-10.03.2019).

За вышеуказанные дни марта Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 401,1 на 100 тысяч населения, что на 22,7% меньше уровня эпидпорога по территории Украины. Также в Минздраве добавили, что эпидемические пороги не превышены ни в одном регионе. Кроме того, на отчетной неделе гриппом и ОРВИ заболели 154 408 человек, 66,3% из которых — дети в возрасте до 17 лет.

Фото: Все меньше людей болеют гриппом и ОРВИ в Украине (moz.gov.ua)

В то же время за эту неделю от гриппа в Украине умерло двое людей. С начала эпидсезона было зафиксировано 47 летальных случаев.

По словам экспертов, сейчас в Украине наблюдается низкая интенсивность эпидемической активности гриппа и ОРВИ, а 49 людям была сделана прививка.

У Супрун напоминают: грипп – это серьезная острая респираторная болезнь. Ее вызывает вирус. Грипп очень быстро может передаваться от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой человек в любом возрасте.

Какие главные симптомы гриппа и как не спутать их с симптомами ОРВИ? При гриппе организм "атакует" высокая температура, которая держится у больного минимум пять дней. Также при гриппе появляется головная боль, лихорадка, слабость, ломота в суставах и мышцах. Человек может терять аппетит, его может тошнить. При появлении первых симптомов нужно немедленно обращаться к врачам.

К сожалению, часто люди занимаются самолечением, применяют сомнительные непроверенные препараты и не идут к врачу. Это может привести к очень угрожающих последствий, поэтому в Минздраве призывают не затягивать с визитом к врачу, чкий назначит лечение.

Напомним, ранее ученые сделали невероятный прорыв, вылечив человека от ВИЧ-инфекции.

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