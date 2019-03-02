Громкий скандал с закрытием больницы в Днепре получил развязку

Врачи в Днепре выходили на митинг из-за слухов о закрытии больницы
В Днепре недавно начали распространяться слухи о закрытии важной больницы. Врачи высказали беспокойство тем, что их крупное медучреждение, Днепропетровская городская клиническая больница №8, оказалась под угрозой закрытия. В таком случае без работы могли остаться 265 человек.
Оксана Луценко, старшая медсестра отделения анестезиологии и интенсивной терапии рассказала Styler, что их больницу хотят объединить с местным онкологическим диспансером, передав ему их помещение.
"Если все остальные больницы Днепра реорганизуются, то они просто становятся коммунальными предприятиями, то нашу больницу именно закрывают, отдав ее онкодиспансеру", - говорила она.
Их больница занимает 7 этажей, в ней работает почти триста человек.
"Люди лишатся работы. А у нас работает очень много персонала. В год через нашу больницу проходит около 12 тысяч пациентов. 8 тысяч из них лечатся с использованием наркоза", - пояснила медсестра.
Слухи о закрытии больницы и переносе в их помещение онкодиспансера вызвали бурю обсуждений, а сами врачи организовали митинг под областной администрацией, чтобы отстоять свои права.
Позже стала известна хорошая новость: больницу закрывать не будут.
"Нас решили передать в коммунальную собственность городу. Ждем письменного решения", - сообщила редакции сотрудница больницы Оксана Луценко.
По ее словам, передача в коммунальную собственность – это однозначно хорошее решение, и сейчас эта больница работает в обычном режиме.
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