"Гроші - не головне": зірка "СуперМами" висловилася про свій стан після втрати будинку через пожежу

Що каже Квітко після пожежі

"Будинок шкода, але моє серце вільне від цього, оскільки будь-яку матеріальну річ можна відновити, гроші заробити і т. д. Я завжди казала і буду казати, що гроші - не головне. Єдине, де нам дійсно важко, - це втрачене життя", - написала вона.

"Загалом трагедія показала, що нас оточують неймовірні люди, які з нами, і готові нам допомогти та підтримати. Найголовніше - те, що Бог втішає наші серця", - додала зірка соцмереж.

Квітко прокоментувала свій стан після трагедії (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Тетяна також висловилася про сина. Вона зазначила, що хлопчика в момент пожежі у будинку не було, але він знає про все, що сталося.

"З ним все гаразд. Ми робимо все, щоб він почував себе комфортно. Він не був у домі під час та після трагедії. Він не був на похоронах, але він знає, що будинок згорів, та що тітки немає", - пояснила учасниця "СуперМами".

Блогерка висловилася про сина (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Що відомо про пожежу та чому у мережі з’явився фейк про загибель самої Квітко

Про пожежу у Бучанському районі ДСНС Київської області повідомили 4 липня. Тоді заявлялося про те, що у будинку загинула жінка та був чоловік, який отримав травми.

Тетяна показала наслідки пожежі (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Після цих заяв у Telegram-каналах стали з'являтися новини стосовно того, що жінка, про яку згадується, це нібито і є сама Тетяна. До моменту, поки вона особисто не вийшла на зв'язок у соцмережах, юзери продовжували помилково поширювати фейк про її смерть.

Щоб припинити усі неправдиві припущення, блогерка в Instagram-stories повідомила, що вона жива, але їхній родині трапилося біда. Наступного дня українка розповіла, що загинула тітка її чоловіка та показала фото з похорону.

Stories блогерки після пожежі (Фото: instagram.com/kvitko_tati)