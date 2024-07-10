"Деньги - не главное": звезда "СуперМамы" высказалась о своем состоянии после потери дома из-за пожара

Что говорит Квитко после пожара

"Дом жаль, но мое сердце свободно от этого, поскольку любую материальную вещь можно восстановить, деньги заработать и т. д. Я всегда говорила и буду говорить, что деньги - не главное. Единственное, где нам действительно тяжело, - это потерянная жизнь", - написала она.

"В общем трагедия показала, что нас окружают невероятные люди, которые с нами, и готовы нам помочь и поддержать. Самое главное - то, что Бог утешает наши сердца", - добавила звезда соцсетей.

Квитко прокомментировала свое состояние после трагедии (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Татьяна также высказалась о сыне. Она отметила, что мальчика в момент пожара в доме не было, но он знает обо всем, что произошло.

"С ним все хорошо. Мы делаем все, чтобы он чувствовал себя комфортно. Он не был в доме во время и после трагедии. Он не был на похоронах, но он знает, что дом сгорел, и что тети нет", - пояснила участница "СуперМамы".

Блогерша высказалась о сыне (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

Что известно о пожаре и почему в сети появился фейк о гибели самой Квитко

О пожаре в Бучанском районе ГСЧС Киевской области сообщили 4 июля. Тогда заявлялось о том, что в доме погибла женщина и был мужчина, который получил травмы.

Татьяна показала последствия пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)

После этих заявлений в Telegram-каналах стали появляться новости о том, что женщина, о которой упоминается, это якобы и есть сама Татьяна. До момента, пока она лично не вышла на связь в соцсетях, пользователи продолжали ошибочно распространять фейк о ее смерти.

Чтобы прекратить все ложные предположения, блогерша в Instagram-stories сообщила, что она жива, но их семье случилось беда. На следующий день украинка рассказала, что погибла тетя ее мужа и показала фото похорон.

Stories блогерши после пожара (Фото: instagram.com/kvitko_tati)