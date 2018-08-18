Гроза и шквалы: синоптики уточнили прогноз погоды на 18 августа

Иллюстративное фото (pixabay)

Большую часть Украины накроют дожди

Сегодня, 18 августа, большую часть нашей страны накроют дожди с грозами. Также местами будут шквалы и грозы, сообщают синоптики украинского гидрометцентра.

Так, северные регионы Украины сегодня накроют дожди с грозами. Температура воздуха днем будет на уровне 25-28 выше нуля, а ночью показатель опуститься до 16-19 по Цельсию.

В восточной Украине ожидается солнечная, местами пасмурная погода. Однако, это не помешает прогреться воздуху днем до 29-32 тепла. Ночью показатель упадет до 20-22 градусов.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Центральные регионы Украины сегодня ожидают частичные осадки с грозой и молниями. Это станет причиной сильного перепада температуры: столбик термометра будет показывать от 27 до 34 тепла. Ночью аналогичный показатель будет на уровне 18-21 градуса.

В южной Украине ожидается теплая погода без осадков. Местами могут быть тучи, однако они не помешают нагреться воздуху до 32-35 тепла. Ночью воздух остынет до 20-22 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды по Украине (meteo.gov.ua)

Наиболее дождливая погода ожидается на западе страны. Там все регионы накроют дожди с грозами. Столбик термометра покажет 25-28 тепла днем и 14-16 градусов ночью

Жителям Киева и региона сегодня нужно рассчитывать на небольшие осадки с грозами. Днем будет 25-28 тепла. Ночью аналогичный показатель опустится до 16-18 по Цельсию.

Фото: прогноз погоды в Киеве и области (meteo.gov.ua)

Кстати, ранее мы сообщали прогноз погоды на выходные дни.

А также свой прогноз погоды на Яблочный Спас дала народный синоптик Наталка Диденко.

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