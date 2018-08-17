Грозы и жара до +36 градусов: синоптики сообщили погоду на выходные

Фото: Жара в городе (Getty Images)

В воскресенье жара немного ослабнет

Синоптики предупреждают украинцев о неустойчивых погодных условиях 18 и 19 августа. Об этом сообщает УНИАН.

В субботу и воскресенье на территории Украины ожидаются сильные дожди и грозы, а также температура воздуха до +36 градусов.

По данным синоптиков, в субботу, 18 августа, на востоке страны будет сухо и солнечно. В Луганской и Донецкой областях +30 +32 градуса. В Харькове и Полтаве +28 +29 градусов, в Днепре до +31 градуса.

В северных областях ожидается гроза, температура воздуха составит +26 +27 градусов.

На юге Украины сохранится сухая и жаркая погода. В Херсоне до +35 градусов, в Одессе до +36 градусов, в Николаеве +34 градуса.

В западных регионах ожидаются ливни, грозы, местами очень сильные дожди. Температура воздуха в Ужгороде +28 градусов, в Ивано-Франковске, Львове, Луцке и Ровно +25 +26 градусов. В Хмельницком и Тернополе до +27 градусов.

В столице в субботу ожидается сильная гроза. Температура воздуха днем +29 градусов, вечером опустится до +18 +20 градусов.

Карта погоды на 18 августа (УНИАН)

В воскресенье дожди охватят все западные области и часть северных областей Украины. Сухо будет только на Закарпатье. Температура воздуха в Ужгороде +28 градусов. В Ивано-Франковске, Хмельницком, Тернополе, Львове, Луцке и Ровно +25 +27 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в Житомирской и Винницкой областях.

На севере облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +26 +27 градусов.

На востоке страны солнечно и сухо. В Луганской и Донецкой области +27 +28 градусов. В Полтаве, Днепре и Харькове +28 +29 градусов.

На юге облачно, температура воздуха немного опуститься. В Херсоне, Николаеве и Одесе ожидается +31 +33 градуса.

В Киеве в воскресенье, 19 августа ожидается гроза и сильный дождь. Температура воздуха +27 +28 градусов.

Карта погоды на 19 августа (УНИАН)

Кстати, ранее свой прогноз погоды на выходные сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

А также мы писали о том, что синоптик прогнозирует "малый ледниковый период"

Видео: РБК-Украина