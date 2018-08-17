Грози і спека до +36 градусів: синоптики повідомили погоду на вихідні

Фото: Спека в місті (Getty Images)

У неділю трохи ослабне спека

Синоптики попереджають українців про нестійкі погодні умови 18 і 19 серпня. Про це повідомляє УНІАН.

У суботу та неділю на території України очікуються сильні дощі та грози, а також температура повітря до +36 градусів.

За даними синоптиків, у суботу, 18 серпня, на сході країни буде сухо і сонячно. У Луганській і Донецькій областях +30 +32 градуси. У Харкові та Полтаві +28 +29 градусів, у Дніпрі до +31 градуса.

У північних областях очікується гроза, температура повітря становитиме +26 +27 градусів.

На півдні України збережеться суха і спекотна погода. У Херсоні до +35 градусів, в Одесі до +36 градусів, у Миколаєві +34 градуси.

В західних регіонах очікуються зливи, грози, місцями дуже сильні дощі. Температура повітря в Ужгороді +28 градусів, в Івано-Франківську, Львові, Луцьку та Рівному +25 +26 градусів. У Хмельницькому і Тернополі до +27 градусів.

У столиці в суботу очікується сильна гроза. Температура повітря вдень +29 градусів, увечері опуститься до +18 +20 градусів.

Карта погоди на 18 серпня (УНІАН)

У неділю дощі охоплять всі західні області і частину північних областей України. Сухо буде тільки на Закарпатті. Температура повітря в Ужгороді +28 градусів. В Івано-Франківську, Хмельницькому, Тернополі, Львові, Луцьку та Рівному +25 +27 градусів. Дощі з грозами прогнозуються у Житомирській і Вінницькій областях.

На півночі хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень +26 +27 градусів.

На сході країни сонячно і сухо. У Луганській і Донецькій області +27 +28 градусів. У Полтаві, Дніпропетровську і Харкові +28 +29 градусів.

На півдні хмарно, температура повітря трохи опуститися. У Херсоні, Миколаєві та Одесі очікується +31 +33 градуси.

У Києві в неділю, 19 серпня очікується гроза і сильний дощ. Температура повітря +27 +28 градусів.

Карта погоди на 19 серпня (УНІАН)

До речі, раніше свій прогноз погоди на вихідні повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

А також ми писали про те, що синоптик прогнозує "малий льодовиковий період"

Відео: РБК-Україна