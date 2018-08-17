"Зимы будут становиться холоднее": синоптик прогнозирует "малый ледниковый период"

Коллаж РБК-Украина

Он подчеркнул, что ни о каком глобальном потеплении речи даже не идет

Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода на территории Украины в ближайший год. Об этом он сообщил в комментарии изданию OBOZREVATEL.

Он считает, что в нашей стране можно не бояться аномального повышения температуры, а в долгосрочной перспективе в стране вообще станет холоднее.

Фото: iceagemovies.com

По его словам, жара, которая недавно преобладала на большинстве территории Украины, спровоцирована положением планет по отношению к Солнцу.

"По моим расчетам, в следующем году будет умеренная температура. Жара, которая есть сейчас, спровоцирована тем, что все планеты Солнечной системы, в том числе Земля, встали по одну сторону Солнца. Получается, что энергия планет оказалась слишком высокой для Земли, давление на экватор увеличилось, горячий воздух из Африки устремился на Европу", - говорит народный синоптик.

Также Горбань дал прогноз, какой будет ближайшая зима.

Он считает, что в этом году можно не бояться сильных морозов.

"Если же говорить о более долгосрочных прогнозах, то в ближайшие 30-50 лет зимы будут становиться холоднее", - сказал синоптик.

Леонид подчеркнул, что ни о каком глобальном потеплении речи даже не идет.

"Наоборот, зимы будут холоднее, и даже нормальные ученые говорят о малом ледниковом периоде. Лето тоже будет идти ближе к прохладе, чем к жаре", – отметил народный синоптик.

Ранее Леонид Горбань огорчил прогнозом погоды на август.

Также синоптики дали прогноз погоды на сентябрь.

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