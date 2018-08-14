Лето затянется: синоптики дали прогноз погоды на сентябрь

Фото: Рамка с распылителем (РБК-Украина)

Осадков будет немного

Синоптики сообщили, что сентябрь в Украине будет очень теплым и поэтому можно планировать отпуск и в начале осени. Об этом сообщает replyua.net.

В начале сентября над территорией Украины появится антициклон, который будет влиять на погодные условия. Он принесет небольшие дожди в западных и северных областях страны. В остальных областях будет сухо и тепло.

Температура воздуха по всей стране будет колебаться от +20 +25 градусов на западе Украины до +28 +30 градусов на юге и юго-востоке страны. В центральных регионах дневная температура будет держаться в пределах +26 +28 градусов.

Перепады между дневной температурой воздуха и ночной будут мягкие. Во второй половине сентября средняя температура воздуха в Украине днем составит +23 градуса, ночью от +12 до +17 градусов. Теплее всего будет на юге страны. Там синоптики прогнозируют +23 +25 градусов почти до конца сентября и советуют воспользоваться хорошей погодой для отпуска.

Фото: Бабушки у моря (РБК-Украина)

Кстати, ранее народный синоптик Наталка Диденко дала прогноз погоды на ближайшие сутки.

"В западные области подойдет атмосферный фронт северного циклона Памела, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами и ослабнет жара до +22...+27 градусов", - отметила синоптик.

В остальных регионах Украины сохранится жаркая сухая погода, местами температура воздуха превысит +30 градусов.

А также мы сообщали о том, что синоптик дала прогноз погоды на ближайшую неделю.

Видео: РБК-Украина