Будьте осторожны: украинцев предупредили об изменениях погоды

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцам напомнили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

В среду, 15 августа, в большинстве областей Украины температура воздуха составит +28...+33 градуса. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей Facebook-странице.

По ее словам, на юге и востоке страны, а также в Днепропетровской области температура воздуха составит +30...+35 градусов.

"В западные области подойдет атмосферный фронт северного циклона Памела, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами и ослабнет жара до +22...+27 градусов", - отметила синоптик.

На остальной территории - север, центр, юг и восток - антициклон Кевин приведет ясную, сухую солнечную погоду. Разве что вечером отдельные дожди вероятны в Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

В Киеве во вторник и среду будет продолжаться жара - 30-33 градусов тепла. Без осадков. Поздно вечером 15 августа есть небольшая вероятность дождя с грозой. В столице ослабление жары предполагается в четверг, 16 августа.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Также Диденко отметила, что жара и сухой воздух могут спровоцировать пожары. Поэтому украинцам следует быть очень и очень осторожными с огнем.

Напомним, что недавно синоптик дала прогноз погоды на неделю.

Ранее эксперты рассказали, как погода скажется на продуктах питания.

Видео: РБК-Украина